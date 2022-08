BCF Wolfratshausens Weilguni: „Müssen im Kopf schneller werden“

Von: Oliver Rabuser

„Wir sind tendenziell eine geile Truppe“: Patrick Weilguni (li.), der als Interims-Kapitän den BCF Wolfratshausen ins Auftaktmatch gegen Garmisch führte, ist vom Potenzial seiner Mannschaft überzeugt. © oliver rabuser

Das Auftaktspiel verlor der BCF Wolfratshausen mit 0:3. Patrick Weilguni führte den BCF als Spielführer an und äußert sich zum vergeigten Saisonauftakt.

Wolfratshausen – Den Saisonauftakt haben die Kicker des BCF Wolfratshausen mal so richtig in den Sand gesetzt. Die 0:3-Niederlage gegen den FC Garmisch deckte die vielen Defizite des Teams schonungslos auf. Patrick Weilguni trug in Abwesenheit von Ralf Schubnell, Matej Bonic und Timon Hummel die Spielführerbinde der Farcheter Elf. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Oliver Rabuser schildert der 29-Jährige seine Sicht des Fehlstarts, nennt Lösungsansätze und wirbt zudem für den BCF als interessanten Standort für junge Spieler.

Herr Weilguni, wie fühlte es sich denn an, den BCF erstmals als Kapitän aufs Feld zu führen?

Eigentlich schon ganz cool – bis auf die Niederlage. Ich freue mich aber dennoch, wenn die anderen Kapitäne wieder an Bord sind.

Optisch konnte man den Eindruck gewinnen, die Gäste aus Garmisch spulten ihr Soll ab, ohne sich zu überanstrengen. Wie haben Sie den ersten Pflichttermin erlebt?

Das Ergebnis kann höher ausgehen, wenn unser Torwart Luca Hölting nicht drei 100-prozentige Chancen vereitelt. Wir waren viel zu harmlos; wenn man keine Chancen kreiert, wird’s eben schwierig. Bei den Gegentoren waren wir unclever, deswegen sind sie sehr ärgerlich. Ein Stellungsfehler, ein ungünstiger Zeitpunkt für einen Elfer und wieder schlecht gestanden bei einem Standard. Ich habe es mir noch einmal angesehen – Katastrophe.

Garmisch wird im vorderen Drittel, nicht aber als Spitzenteam der Bezirksliga Süd gehandelt. Dennoch waren die Unterschiede in der Spielanlage frappierend...

Es ist wahrlich nicht toll, wenn der Gegner das Spiel locker runterspult, man selbst aber trotzdem chancenlos ist. Es tut weh, sich gegen eine Niederlage zu stellen, wenn du weißt, es ist nichts mehr drin.

Sie mussten notgedrungen im Zentrum verteidigen. Für Sie ein ungewohntes Betätigungsfeld?

Ja. Es ist schwierig als Innenverteidiger zu agieren, wennman zehn Jahre auf Außen gespielt hat. Da fühlt man sich nicht mega-wohl. Ich habe mir Rat von Timon Hummel und Paul Müller geholt. Das 0:1 geht mit auf mich, weil Emir Kukrica und ich falsch postiert waren und ich so nicht mehr in den Zweikampf gekommen bin. Da hat die Abstimmung gefehlt, was auch an den ständig wechselnden Nebenleuten in der Vorbereitung lag.

Was muss sich verbessern beim BCF?

Wir müssen vor allem im Kopf deutlich schneller werden. Dann die Bereitschaft, wichtige Meter zu gehen. Ich mag keinem etwas absprechen, denke aber, dass bei jedem 10 bis 20 Prozent mehr gehen würde. Einigen jungen Spielern ist glaube ich nicht bewusst, welche Konkurenz noch auf sie zukommt, wenn alle wieder da sind.

Meckern, dumme Fouls, Zehnminutenstrafen – die Unzufriedenheit der Farcheter auf dem Platz war offensichlich ...

Es ist eben frustrierend, wenn nichts funktioniert. Es darf uns aber nicht passieren, dass wir zwei Zeitstrafen wegen Meckern und Ungeschicktheit bekommen.

Mit Heinz Tochtermann und Leo Fleischer folgten neue Trainer auf Mitch Rödl und Jona Lehr. Wie wird der Wechsel im Team wahrgenommen?

Mit Mitch und Jona hat es immer gut gepasst und Spaß gemacht. Heinz und Leo haben keinen einfachen Einstieg gehabt, weil die meisten Spieler zu einem späten Zeitpunkt geholt wurden. Arbeit und Engagement der beiden sind aber sehr gut. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.

Die Vorgänger versuchten zwischenmenschlich ein starkes Band zu spannen, obgleich die Spieler aus allen Himmelsrichtungen kamen. Wie sieht’s in Sachen Gemeinschaft jetzt aus?

Die ist ausbaufähig, da geht auf alle Fälle mehr. Ich finde es schade, dass wir wenige Fußballer aus dem Landkreis bekommen. Versucht haben wir es ja, aber letztlich haben sich die meisten anders entschieden. In den letzten Jahren hatten wir gute Mannschaftsabende; jetzt muss man abwarten, wie es sich entwickelt. Das Sitzenbleiben nach Training und Spiel ist gerade für die jungen Leute leider nicht mehr selbstverständlich.

Sie sind neben den Hölting-Brüdern der einzige Kicker aus dem Ort. Mit welchen Argumenten würden Sie Spielern aus der Region den BCF schmackhaft machen?

Wir sind tendenziell eine geile Truppe. Man kann hier etwas aufbauen, außerdem haben wir eine überragende Sportanlage. Ich gebe zu, ich hatte auch Vorbehalte, als ich zum Verein stieß. Keine davon hat sich bewahrheitet.

Zum Abschluss: Welche sportliche Zielsetzung würden Sie mit Blick auf den Kader abgeben?

Für ganz oben wird es heuer nicht reichen. Dazu ist die Liga zu gut. Wir müssen zusehen, dass Punkte aufs Konto kommen. Gesichert in der Liga bleiben und nächstes Jahr vielleicht angreifen, wenn wir eingespielt sind – das wäre der Idealfall. Es gibt definitiv auch schwächere Mannschaften als uns, deswegen sollte der Klassenerhalt in jedem Falle drin sein. Wenn Timon, Matej und Ralf l zurückkehren, stehen auch wieder andere Kaliber auf dem Platz. (Oliver Rabuser)