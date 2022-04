BCF Wolfratshausen: Verteidigen liegt hoch im Kurs

Von: Oliver Rabuser

Nach seiner Verletzungspause wegen eines dicken Knöchels ist Defensivmann Paul Müller (re.) im heutigen Heimspiel des BCF Wolfratshausen gegen den SV Aubing wieder dabei. © or

Der BCF Wolfratshausen möchte nach seinem Dämpfer in Oberweikertshofen mit einem Heimsieg gegen den SV Aubing weiter vorne mitmischen.

Wolfratshausen – Der Rückschlag in Form der ersten Niederlage im neuen Spieljahr war ärgerlich, hält den BCF Wolfratshausen jedoch nicht davon ab, weiter mit einer Rückkehr in die Landesliga zu liebäugeln. Im heutigen Heimspiel gegen den SV Aubing (14 Uhr) treffen die Farcheter auf einen absoluten Bezirksliga-Dino, der sich heuer allerdings nicht wie gewohnt unter den Titelfavoriten befindet. „Sie sind etwas hinter ihren Erwartungen zurück“, urteilt Mitch Rödl über die Elf aus dem Münchner Westen. Für den BCF-Coach gleichwohl kein Indikator, dem aktuellen Gast auch nur annähernd despektierlich zu begegnen. „Unsere Duelle mit Aubing waren immer sehr eng – und sie sind nicht immer zu unseren Gunsten ausgegangen“, erinnert sich Rödl. An einem der freudigen Kapitel schrieb der 36-Jährige selbst fleißig mit: Im Hinspiel gelang Rödl an der Kronwinkler Straße der 3:2-Siegtreffer für die Farcheter.

Weniger angetan zeigten sich der Coach und seine Mannen von der Nachlese des Denklingen-Heimspiels vor zwei Wochen (1:0). Hier wurde von VfL-Seite vom „unfairen Mittel“ der Kunstrasennutzung gesprochen – quasi um sich einen vermeintlichen Heimvorteil zu verschaffen. Rödl schickte nette Grüße gen Denklingen und betonte, dass die Platzzuteilung ausnahmslos dem Stadionbetreiber vorbehalten ist. „Wir können anfragen, aber die Rasenplätze sind gesperrt.“ Gegen Aubing soll das kleinere Spielfeld wieder für mehr Kompaktheit sorgen, nachdem sich der Ballclub in Oberweikertshofen immer wieder mal entzerren ließ. Und das kompromisslose Verteidigen steht auch diesmal wieder hoch im Kurs, nicht aber als Alleinstellungsmerkmal. „Spielerisch sollte schon ein Fortschritt kommen. Aber primär geht es mir darum, hinten die Null zu halten“, betont der Coach.

Interessehalber durchforschte Rödl die Statistiken der Vorjahre, und stieß so auf die Erkenntnis, dass zuletzt 54 Punkte für die Relegation zur Landesliga ausgereicht haben. Hierfür müsste der BCF wenigstens fünf der verbleibenden sieben Matches gewinnen. Einerseits machbar, andererseits sind mit Raisting, Haidhausen und Kosovo ein paar hohe Hürden dabei. „Diese Spiele nimmst du nicht im Vorbeigehen mit“, weiß Rödl. Aber das gilt für einen Aufstieg ja in den meisten Fällen auch.

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Weilguni, Hummel, Stipic, Müller, Bonic, P.Schubnell, Schnabel, Milic, Kantar, Lehr - Herbert, Eismann, Rödl, Camara, Rose, Hölting, Spreiter