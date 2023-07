BCF Wolfratshausen: Wer 90 Minuten durchhält, darf spielen

Von: Oliver Rabuser

Gleich zweimal im Einsatz sind an diesem Wochenende die Fußballer des BCF Wolfratshausen. Trotz einiger Rückschläge sieht der neue Trainer Tarkan Demir (vorne) seine Elf bei ihrer Entwicklung im Plan. © hans lippert

Nicht ganz rund läuft es in der Vorbereitung beim BCF Wolfratshausen. Wegen Personalmangels musste zuletzt ein Testspiel abgesagt werden - dafür sind die Kicker von Tarkan Demir an diesem Wochenende gleich zweimal im Einsatz.

Wolfratshausen – Tarkan Demir hat gute Laune. Kommt zumindest so rüber, wenn man mit ihm über den BCF Wolfratshausen plaudert. Jenem Fußballverein, dessen Umgestaltung und Neuausrichtung sich der 46-jährige Tölzer in diesem Sommer verschrieben hat. Vielleicht ist Demirs Vergnügtheit aber auch nur fingiert, denn die Umstände sind weniger erfreulich. Ursprünglich hätte der neue Farcheter Coach jetzt die Phase eingeläutet, in der Resultate in Testspielen an Bedeutung gewinnen, die Konturen einer erweiterten Stammelf sichtbar werden, und sicherlich auch die Vorfreude auf die in 14 Tagen mit dem Heimspiel gegen den TSV Murnau beginnende Bezirksliga-Saison ansteigen sollte.

Doch in sämtlichen Bereichen gibt es Rückschläge. Das für vorigen Samstag angesetzte Testspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen musste anderthalb Tage vor Anpfiff abgesagt werden. Demir führt als Grund ein halbes Dutzend angeschlagener, teils aber auch längerfristig verletzter Spieler auf. Andere Kicker legten einigermaßen spontan frische Urlaubspläne vor. Wiederum andere hatten an dem Termin keine Zeit. Ergab in Summe zehn verfügbare Einsatzkräfte, plus einen semi-gesunden Akteur. „Da ist alles zusammengekommen“, bedauert Demir – auch noch mal mit entschuldigender Geste in Richtung Garmisch.

Dafür treten die Farcheter an diesem Wochenende gleich zweimal an. Am heutigen Samstag geht es zum TSV Solln, am Sonntag um 15 Uhr tritt man beim SV Münsing an. Zwei Kreisligisten, die ob ihrer Außenseiterrolle „entsprechend motiviert“ sein werden, vermutet Demir: „Wir müssen dagegenhalten und uns wehren.“ Eine Formulierung, die er bewusst wählt. Denn neuerlich ist die personelle Lage nicht optimal. Mit Unterstützung aus der Reserve erwartet der Coach an beiden Tagen um die 13 bis 15 Leute. Demir nimmt es, wie es kommt: Noch eine Spielabsage kommt nicht in Frage.

Außerdem: Die grundsätzliche Entwicklung des Teams gehe planmäßig vonstatten, auf dem Gebiet der Fitness sei „ein großer Schritt“ zu beobachten. Wer jetzt schon 90 Minuten durchhält, darf sich berechtigte Hoffnung auf die Startelf machen. Als Mannschaft wolle man noch „mehr in den Spielfluss kommen“, und natürlich schnell einen stabilen Rhythmus finden. Denn ungeachtet der zahlreichen Absenzen, ist jetzt zwei Wochen vor dem Punktspiel-Auftakt der „Abschluss der harten Vorbereitung“.

Um noch mehr Praxis zu bekommen, tritt der BCF am kommenden Mittwoch mit seiner Ersten Mannschaft zum Toto-Pokalpiel am Krötenteich bei den FF Geretsried an. Zwei Tage später soll mit einem Match beim TSV Eching endgültig der Schlussstrich unter die Testphase gezogen werden.