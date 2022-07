BCF zu ungeordnet und zu ungestüm

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Dreimal musste BCF-Torhüter Luca Hölting im Auftaktmatch gegen Garmisch hinter sich greifen; zwei Treffer erzielte FC-Torjäger Moritz Müller. © hans lippert

Nach der unrunden Vorbereitung hatte sich der Fehlstart angedeutet: Im ersten Bezirksliga-Match unterlag der BCF Wolfratshausen dem FC Garmisch mit 0:3 (0:2) und kam mit diesem Ergebnis sogar noch gut weg.

Wolfratshausen – In puncto Spielwitz und -idee kam das Kräftemessen einem Klassenunterschied gleich. „Garmisch war reifer und eingespielter“, räumte Trainer Heinz Tochtermann ein. Ein weiteres Fazit zog er aus dem Missverhältnis von fehlender Durchschlagskraft in der Offensive und der Anfälligkeit bei der Arbeit gegen den Ball. „Jeder weiß, dass er zulegen muss,“ stellt der Coach mit Blick auf die kommenden Partien klar.

Wie eklatant sich eine unabgestimmte Innenverteidigung auf das eigene Spiel auswirken kann, verdeutlichte der Gästetreffer zum 0:1. Michel Naber spielte einen Sicherheitspass zurück in die Viererkette, den Maxi Heringer in Manier eines Befreiungsschlages nach vorne drosch – eigentlich relativ problemlos zu verteidigen. Doch standen Patrick Weilguni und Emir Kukrica auf gleicher Höhe anstatt sich von einander abzusetzen. Deswegen hatte FC-Torjäger Moritz Müller leichtes Spiel. „Das hat uns aus dem Konzept gebracht“, so Tochtermann.

In nahezu jeder Szene mischte sich der Mangel an Routine und eingepaukten Abläufen. So auch beim 0:2, das Adama Diarra an der Seitenlinie mit einem unkontrollierten Rückpass auf Kukrica einfädelte. Der Innenverteidiger konnte den halbhohen Ball nicht kontrollieren, sodass Müller von rechts in den Strafraum zog und dort von Abou Camara zu Fall gebracht wurde. Jonas Poniewaz gab sich beim Elfmeter keine Blöße. Camara hatte das Glück, dass er nur eine Zehn-Minuten-Strafe kassierte statt ob seines bisweilen ungeschickten Zweikampfverhaltens vom Feld verwiesen zu werden. „Diese Böcke müssen wir abstellen“, betonte Tochtermann.

Und dazu gehört auch die Kommunikation mit dem Referee, wenn man die eigene Unzufriedenheit kompensieren will – wie im Fall von Jona Lehr, der ebenfalls zehn Minuten zuschauen musste. Gleichwohl hatte der Routinier bei einem direkten Freistoß auch die einzige Tormöglichkeit der Farcheter auf dem Fuß. Weit entschlossener gingen die Gäste vor, Müller traf nach selbst erarbeiteter Ecke zum 0:3, ehe Poniewaz noch zwei Hochkaräter liegen ließ. „Zu Null und relativ wenig zugelassen“, freute sich FC-Trainer Flo Heringer über den gelungenen Einstand.

BCF Wolfratshausen - FC Garmisch 0:3 (0:2) - Tore: 0:1 (21.) Müller, 0:2 (45./FE) Poniewaz, 0:3 (60.) Müller. - Schiedsrichter: Michael Schmid (SV Lengenfeld). - Zehnminuten-Strafe: Camara, Lehr (BCF), Naber (FCG). Zuschauer: 100.

BCF: Luca Hölting – Reitel, Weilguni, Kukrica, Papic, Camara, Kantar (Leon Hölting) Lehr, Diarra, Bislimi, Spreiter.