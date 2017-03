Beham: "Wir können jeden Gegner vor Probleme stellen"

An ihrer 1:2-Niederlage gegen Landshut hatten Sebastian Schrills (re.) und Co. diese Woche zu knabbern.

TuS-Trainer selbstbewusst gegen Traunstein

TuS Geretsried - Die Mannschaft von Florian Beham will im Heimspiel gegen Traunstein die jüngste Landshut-Pleite vergessen machen. Mit Chiemgau Traunstein wartet eine knifflige Aufgabe.

Der Frust saß tief bei den Fußballern des TuS Geretsried nach der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Landshut. „Die Enttäuschung hat schon ein paar Tage angehalten, dass wir da nichts mitgenommen haben“, bestätigt Coach Florian Beham. Der erste Sieg gegen die Niederbayern schien bei Halbzeit zum Greifen nah. Aber „zwei individuelle Fehler in der Defensive und die schlechte Chancenverwertung in der Offensive“ (Beham) ließen die Gastgeber am Ende mit hängenden Köpfen vom Kunstrasen trotten.

Nun kommt mit dem SB Chiemgau Traunstein ein weiterer Klub, gegen den der TuS seit seinem Landesligaaufstieg in drei Partien nur einen Punkt verbuchen konnte. „Das wird noch deutlich schwieriger als gegen Landshut“, vermutet der Trainer. Allerdings mit einem erfreulicheren Ende für sein Team, dessen Trainingsleistungen optimistisch stimmen. „Die Spieler hatten Landshut schnell raus aus den Köpfen. Sie sind fokussiert darauf, gegen Traunstein Punkte einzufahren“, gibt Beham seine Eindrücke von den letzten Übungseinheiten wieder. Der breite und qualitativ gleichwertig besetzte Kader fördert die Einsatzfreude. „Sie haben richtig Gas gegeben und gezeigt, dass sie wollen“, sagt Beham. „Der Konkurrenzkampf tut gut. Ich habe es selten erlebt, dass im Training so aggressiv gearbeitet wird.“

Das wird auch gegen Traunstein erforderlich sein. Der Tabellenfünfte hat im Winter schlagkräftige Verstärkung erhalten: Stefan Mauerkirchner ist nach einem Ausflug in die Regionalliga vom TSV Buchbach zurückgekehrt und hat sich mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen Erlbach gleich gut eingeführt. „Das ist ein Koloss, eine Kante, kaum vom Ball zu trennen“, spricht Beham mit Respekt von dem Stürmer. „Und in Dieter Probst haben sie einen Distanzschützen mit einem richtigen Pfund“, weist er auf eine weitere entscheidende Figur hin. Aber auch die Defensive nötigt Respekt ab: 19 Gegentreffer in 20 Spielen bedeuten den zweitbesten Wert in der Liga. Zudem hat der Sportbund von seinen neun Auswärtsspielen nur zwei verloren. Nummer drei soll heute folgen. „Drei Punke für uns wären nicht verkehrt, um nicht hinten reinzurutschen“, sagt Beham, der um die eigenen Stärken weiß: „Wir können mit unserer Offensive jeden Gegner vor Probleme stellen.“

TuS Geretsried: Schwinghammer, Placentra – Huber, Walker, Fischer, Schrills, Latanskij, Rauch, Ishihara, Fister, Herberth, Kasperek, Poschenrieder, Bachhuber, Klein, Schubert, Karpouzidis, Krüger, Lang, Carr.

Text: Rudi Stallein

Quelle: fussball-vorort.de