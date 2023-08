BCF Wolfratshausen wird unter Tarkan Demir zur ernst zu nehmenden Konkurrenz

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Adama Diarra (re.) zeigte sich im Spiel gegen Habach mannschaftsdienlich und fast kleinlaut. © Or

Die neu formierte Mannschaft von Trainer Tarkan Demir überzeugt aktuell: BCF Wolfratshausen steht nach dem 5. Spieltag auf Rang Zwei der Tabelle.

Wolfratshausen – Beachtlich: Hätte der TSV Neuried in Raisting nicht einen Strafstoß zum 2:2 vergeben, stünde der BCF Wolfratshausen mit analoger Punktezahl und Tordifferenz mit den nicht minder überraschenden Raistingern an der Spitze der Bezirksliga Süd. Der zweite Rang ist freilich kein Jota schlechter zu bewerten; zumal im Vorfeld der Saison von den vermeintlichen Experten eher abschätzige Prognosen zu vernehmen waren.

Der BCF ist jedoch im Umkehrschluss weder schnurstracks auf dem Weg in die Landesliga, noch bestätigte er bisher die Dominanz in spielerischen Belangen. Und doch spricht vieles dafür, dass den Wolfratshausern in dieser Spielzeit mehr Bedeutung und Beachtung seitens der Konkurrenz zuteilwird als in den Vorjahren. Das hat erklärbare Gründe.

BCF Wolfratshausen: Erfolgsserie ist auf breiten Kader zurückzuführen

Einer davon ist der sehr umfassende Kader. Stehen tatsächlich einmal sämtliche Spieler zur Verfügung, reicht die Belegschaft locker für zwei Teams plus Wechselspieler. Aktuell gibt es noch keinen Konkurrenzkampf. Ein Dutzend Kicker verfolgen ihre Urlaubspläne oder plagen sich mit medizinischen Ausfallursachen.

Am Samstag fehlte mit Jona Lehr, Patrick Weilguni, Fabio Ratte und Matej Bonic ein Quartett der potenziellen Startelf. Über Sportler mit Langzeitverletzungen wie etwa die Tölzer Marinus Estner und Jonas Fottner, auf die Trainer Tarkan Demir große Stücke hält, spricht man derzeit noch nicht mal.

Demir stellte den Kader bewusst so breit und mit klar erkennbarer Struktur auf. Jede Position ist ohne signifikanten Leistungsverlust doppelt besetzt. Gegen Habach gab es nicht allzu viele einsatzfähige Kicker. Dennoch lieferten die Wolfratshauser ihr bis dato bestes, weil überzeugendstes Spiel ab. Selten erfüllte der Begriff „Team“ in Farchet seine Bedeutung so wie in diesen Wochen: Man muss nicht immer gut Fußball spielen, aber man muss zusammen Fußball spielen – ohne Allüren oder Hirngespinsten.

„Er braucht eine starke Führung. Nur wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, spielt er bei uns.“

Womit man bei Adama Diarra ankommt. Das 20-jährige Dribbeltalent ist aus der Vorsaison bekannt. Sein breites Grinsen, aber auch sein Widerwille, wenn er nicht berücksichtigt wurde. Genau das war mit fortschreitender Saison immer öfter der Fall, weswegen er zum Landesligaaufsteiger Feldmoching wechselte. Dass es dort nicht besser werden würde, war abzusehen. Der Gedanke, dass man höhere Spielklassen nicht allein mit Talent, sondern auch mit ernsthafter (Defensiv-)Arbeit und Teamgedanken erreicht, wollte sich nicht einstellen.

Am Samstag traf man einen anderen Diarra an: geläutert, fast kleinlaut. Die Veränderung in den Münchner Norden sei „vielleicht zu früh für mich“ gewesen, räumt der Flügelstürmer ein. Er habe beim BCF-Coach um Wiederaufnahme gebeten. „Er braucht eine starke Führung“, meint Demir, der Diarra fußballerisch ein „unglaubliches Potenzial“ bestätigt. Aber der Kopf muss mitspielen. „Nur wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, spielt er bei uns“, stellt der Cheftrainer klar. „Ansonsten ist das schnell wieder beendet“, ergänzt Demir.

Der Spieler scheint verstanden zu haben. Einer starken Vorlage und dem Treffer zum 4:0 folgte der bodenständige Nachtarock. „Es macht unheimlich Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen – und mit Spaß ist man immer besser beraten.“ Der zweite Bildungsweg scheint zu fruchten. Und wer weiß: Vielleicht erfüllen sich Diarras Hoffnungen von höheren Spielklassen ja mit dem neuen BCF Wolfratshausen. (Oliver Rabuser)