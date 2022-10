Bis zur 91. Minute konzentrieren - DJK Waldram sinnt auf Revanche im Derby gegen SV Münsing

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Ein packendes Duell lieferten sich Sebastian Schönacher (Mi.) und der SV Münsing mit der DJK Waldram um Kilian Müller (li.) und Abdel Kabbaj im Hinspiel, das die damaligen Gastgeber mit 2:1 gewannen. Am heutigen Samstag steigt das zweite Duell in Waldram. Foto: rudi stallein © rudi stallein

In den vergangenen Wochen verschenkte die DJK Waldram kurz vor Schluss wichtige Punkte. Gegen Münsing soll es nun wieder mit einem Sieg klappen.

Waldram/Münsing – Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist bekanntlich höchst unterschiedlich ausgeprägt. Für die Waldramer Fußballer – sie erwarten am heutigen Samstag um 14.30 Uhr den SV Münsing zum Kreisliga-Rückspiel – könnte man jedoch pauschal feststellen, dass ihre Konzentration nach 89 Minuten erschöpft ist. Denkbar ungünstig also, da ein Spiel in der Regel 90 Minuten oder länger dauert.

Zwei Beispiele: Vor zwei Wochen lag die DJK in Habach mit 2:1 in Front, kassierte aber in der 90. Mute den Ausgleich; zuletzt führte die Elf des Trainergespanns Günther Mücke/Dominik Irmer in Polling mit 2:0, musste aber in der 90. Minute den 2:3-Gegentreffer hinnehmen.

„Richtig, das zieht sich schon ein paar Spiele lang hin bei uns“, räumt Mücke ein, hat aber auch eine Erklärung: „Jungen Spielern unterläuft eher ein individueller Fehler. Und es war nun mal gewollt, dass wir den Umbruch der Mannschaft anpacken. Deshalb muss man eben jetzt auch Geduld haben.“ Kritikern, die etwaige Konditionsschwächen bei der DJK vermuten, erteilt der Coach eine Abfuhr: „Die Mannschaft ist fit, aber viele Abläufe sind noch nicht stimmig.“ Kontraproduktiv sei in dieser Hinsicht, dass fast jede Woche eine andere Besetzung auf dem Platz steht. „Dominik und ich machen uns viele Gedanken, was wir besser machen können, aber die vielen Wechsel machen uns die Arbeit nicht leicht“, so Mücke.

Für das heutige Derby gegen Münsing kündigt das DJK-Urgestein Kampf und Einsatz der Hausherren an, um einen Heimsieg zu landen. „Und wenn noch ein bisschen Spielglück dazukommt, können wir uns für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren“, betont der Trainer, der auf die verletzten Luca Hensel (Bänderriss) und Benedikt Bergmoser (Innenband-Dehnung) verzichten muss. Der SVM sei sicherlich eine harte Nuss, „aber wir haben keine Angst“. Nicht zuletzt gehe es für die DJK darum, „dass wir nicht als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde gehen“.

Auch Ralf Zahn rechnet sich beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga 2 noch etwas aus. „Im günstigsten Fall ist für uns noch Platz drei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde möglich“, stellt der Münsinger Coach fest. Voraussetzung seien jedoch nicht nur Siege des derzeitigen Tabellenfünften in Waldram und nächste Woche gegen Polling, sondern auch ein Ausrutscher der direkten Konkurrenten Pöcking und Ohlstadt. „Wir gehen dennoch ohne Druck in das Derby“, betont Zahn jedoch.

Zuletzt habe seine Mannschaft gegen Pöcking (1:1) und in Ohlstadt (1:1) jedenfalls gut mitgehalten. „Es wird schwer in Waldram, aber wir wollen dort etwas holen“, sagt der 54-Jährige, der zum ersten Mal in einem Punktspiel als Gästetrainer an alter Wirkungsstätte aufkreuzt. Die DJK stehe zwar momentan am Tabellenende, „aber diese Platzierung täuscht. Meiner Meinung nach sind das zwei Teams, die sich auf Augenhöhe begegnen.“ Die Münsinger haben fast alle Mann an Bord; lediglich Michael Lang fehlt aus familiären Gründen. (Thomas Wenzel)

DJK Waldram

Schubert – Kabbaj, Schiegl, Dosch, Schmid, Häfner, Loto, Gruber, Schwesig, M. Stingl, Booth, Müller, Ettenhuber, Kutz, Gebel, Jak. Bahnmüller, Blöckner, Hagenbucher.

SV Münsing

L. Hirn, Werner – Buchloh, Auer, L. Hirn, Hauptmann, Mannweiler, Holzer, Uhle, Geiger, Schönacher, Sachenbacher, Seitz, Niggl, Graf, Mannhart.