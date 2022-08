Bissig in den Zweikämpfen: TuS belohnt sich mit Heimsieg

Geretsried schlägt Dachau mit 1:0

Von Rudi Stallein

Auch wenn es zum Ende hin eine Zitterpartie war: Der 1:0-Erfolg des TuS Geretsried am Donnerstagabend gegen den ASV Dachau war verdient. Zumal in der zweiten Halbzeit noch zweimal der Pfosten einen deutlicheren Sieg verhinderte.

Geretsried – Erleichterung beim TuS Geretsried: Nach vier Niederlagen in Serie feierte die Elf um Kapitän Sebastian Schrill am gestrigen Donnerstagabend gegen den ASV Dachau einen 1:0 (1:0)-Sieg, dem man das Prädikat „verdient“ anheften muss. Und das, obgleich sich mit zunehmender Spieldauer eine Zitterpartie entwickelte. „Aber heute sind wir für unsere Nachlässigkeiten im Angriff nicht bestraft worden. Deshalb glaube ich, haben wir uns den Sieg verdient“, freute sich Interimstrainer Hans Schneider nach Spielschluss.

Begeistert hatte den Coach die Vorstellung seines Teams in den ersten 45 Minuten. „Da hat man gemerkt, dass sie wollen“, zeigte sich Schneider erleichtert, dass die Forderung nach mehr Biss, mehr Griffigkeit im Spiel gegen den Ball, mehr Biss in den Zweikämpfen bei den Spielern angekommen war. Diese Energie war auch ursächlich für den Siegtreffer in der 27. Minute. Alle Anwesenden auf dem Platz waren sich in dem Moment offenbar einig, dass beim Pass in die Tiefe eine Abseitsposition vorlag – der Unparteiische und sein Linienrichter bewerteten die Situation jedoch anders. Schrills begriff das als erster, setzte dem Ball entschlossen nach, umdribbelte ASV-Torhüter Korbinian Dietrich und passte scharf vors Tor, wo Innenverteidiger Dimitrios Papadopoulos den Ball über die eigene Linie drückte. Mehr zwingende Gelegenheiten ergaben sich im ersten Durchgang zwar nicht, aber der TuS nahm ein deutliches Plus an Spielanteilen mit in die Kabine. „Ich habe nicht ganz verstanden, warum wir in der zweiten Halbzeit so früh unsere Taktik, den Gegner durch frühes Pressing nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, aufgegeben haben“, rätselte Schneider später.

Zwar hatte bei den Gästen die eine oder andere von Andreas Roth getreten Ecke das Potenzial, im Geretsrieder Strafraum für Unruhe zu sorgen. Aber in den kitzligen Momenten an diesem Donnerstagabend waren die TuS’ler, allen voran Innenverteidiger Lukas Kellner und die Mittelfeldspieler Robin Renger und Mario Walker, den entscheidenden Schritt früher am Ball.

Die klareren Chancen lagen weiter bei den Platzherren. In der 55. Minute traf Schrills nach feiner Vorarbeit von Simeon Zoumis nur den Innenpfosten. Zwölf Minuten später eilte Fabio Pech mit dem Ball am Fuß allein aufs Dachauer Tor zu – und traf ebenfalls nur Aluminium. Im unmittelbaren Gegenzug vereitelte Torhüter Simon Voß per Fußabwehr bei einem Flachschuss von Yazid-Ouro-Akpo Adjai den Ausgleich. „Da müssen wir früher den Deckel draufmachen“, haderte Coach Hans Schneider mit den verpassten Gelegenheiten. „Aber dafür haben wir heute hinten alles grandios wegverteidigt.“

TuS Geretsried - ASV Dachau 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (27.) Papadopoulos (Eigentor). – Schiedsrichter: Lukas Schregle. – Zuschauer: 120.

TuS: Voß - Buchmair (76., Wiedenhofer), Buchner, L. Kellner, Renger, Taso Karpouzidis (67., Maison), Schrills (69., Kirschner), Jon. Bahnmüller, Walker, Zoumis (78., Gall), Pech (89., Bauer).