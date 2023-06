Wie der Torjäger prophezeite: „Christoph Klein schießt TuS Geretsried II zum Aufstieg“

Von: Rudi Stallein

Macht sich keine Sorge um seine künftige Torausbeute: TuS II-Stürmer Christoph Klein (li.) erzielte beim Geretsrieder 6:0-Sieg gegen die SG Ascholding/Thanning – hier kommt SG-Verteidiger Georg Feger zu spät – vier Treffer und will auch in der Kreisliga zuverlässig einnetzen. © Rudi Stallein

Christoph Klein stieg mit dem TuS Geretsried II in die Kreisliga auf. Nun spricht er über seine Ziele und die des Teams und den Draht zur Landesliga-Mannschaft.

Geretsried – Doppelt Grund zur Freude hatte am vergangenen Wochenende Christoph Klein (27). Der Torjäger der Geretsrieder Landesligareserve zog dank seiner drei Tore beim 7:0-Sieg des TuS II gegen Darching in der Torschützenliste noch um einen Treffer an dem bis dahin führenden Benedikt Veicht (23) vorbei, der auf 26 Tore kommt. Damit ging für Klein, der an der Uni Landshut seinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen macht, ein schon vor ein paar Jahren geäußerter „Titelwunsch“ endlich in Erfüllung, wie er Rudi Stallein im Gespräch verriet.

Torschützenkönig der Christoph Klein vom TuS Geretsried II im Interview

Herr Klein, wie geht’s Ihnen?

Ich bin gut drauf seit Samstag, aber nicht wegen dem Torschützenkönig…

Sondern?

Warum wohl? Endlich aufgestiegen! (lacht)

Was von beidem war denn das i-Tüpfelchen?

Na ja, die Torschützenkrone habe ich ja letzte Saison schon gewonnen, die ist mehr so ein Zuckerl. Was zählt, ist der Aufstieg. In einem früheren Interview gab es mal die Frage, welche Schlagzeile ich gerne lesen würde. Ich habe gesagt: „Christoph Klein schießt TuS Geretsried II zum Aufstieg.“ Jetzt bin ich froh, dass wir das endlich geschafft haben.

Noch mal zum Rennen um die Torjägerkanone. Haben sie überhaupt im Kopf gehabt, wie eng es war?

Ja, ich habe das schon auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gegen Darching noch mehr Tore schießen können, aber ich habe zwei, drei Mal kläglich vergeben. Im Nachhinein freue ich mich riesig, dass ich noch Erster geworden bin.

Was bedeutet Ihnen dieser Titel?

Es macht mich schon ein bisschen stolz, vor allem, weil die Tore dieses Mal auch einen Sinn hatten. Und es sind ja doch auch einige gute Konkurrenten dabei, wie zum Beispiel ein Ivkovic (aus der Landesliga-Elf des TuS Geretsried, Anm. d. Redaktion). Und ich freue mich, weil bei mir auch ein Tor aus der Landesliga dabei ist.

Wie dankbar sind Sie Daniel Dittmann, dass er Sie im Frühjahr in der ersten Mannschaft eingesetzt hat?

Die Frage müsste eher sein, wie dankbar er mir dafür sein sollte, dass ich ihm einen Punkt gerettet habe. Das war das 1:1 in Unterföhring, wo wir 0:1 hinten waren. Ich weiß noch: Ich wollte an dem Tag nicht nach Unterföhring mitfahren, weil ich meiner Freundin gesagt hatte, dass ich an dem Wochenende frei habe. Und wenn ich dann mitfahre, bin ich auch froh, wenn ich zumindest 20 Minuten spielen darf. Dass es so rausgegangen ist, war perfekt (Anm. der Red.: Klein kam in der 73. Minute für Toni Berger ins Spiel und traf in der 83. zum 1:1-Endstand.).

Das Tor hat letztlich den Ausschlag gegeben im Duell mit Benedikt Veicht, der auf 26 Tore kam...

Also doch gut, dass er mich mitgenommen hat, der Daniel… (lacht). Da muss ich mich noch mal bei ihm bedanken.

Am Anfang der Saison hatten Sie ein bisschen Ladehemmung. Sie sind lange in der Torjägerliste hinterhergelaufen…

Ich war ja die ersten drei Spiele im Urlaub in Thailand. Da habe ich mich etwas zurückgenommen. Und danach waren es noch nicht so viele Tore, stimmt.

Gibt’s einen Grund dafür?

Meine Tore sind immer nur das Produkt unseres Spiels. Ich brauche vorne auch die Bälle. Und wie wir uns als Mannschaft zuletzt gesteigert haben, ist auch ein Grund dafür, dass ich häufiger vorne in die Situation komme, ihn auch reinzumachen. In den letzten Spielen haben wir richtig gut gespielt und viele Chancen rausgespielt. Und dann muss einer die Tore machen: Das bin in dem Fall ich.

Gibt es in der Mannschaft jemanden, mit dem Sie besonders gut harmonieren?

Wir haben jetzt Christian Walter vorne drin, der ist auf jeden Fall eine Bereicherung als Sturmpartner. Der ist eine Vollmaschine, aber der muss noch ein bisschen an seiner Torgefährlichkeit und an der Chancenverwertung arbeiten. Dann legt er sie mir lieber auf, das ist schon gut so (schmunzelt). Und mit dem Christoph Walser funktioniert es auch ganz gut. Ich habe schon gesagt: Die drei „Chris“ da vorne sind das magische Dreieck.

Dann dürfen sich die Kreisliga-Torhüter in der nächsten Saison warm anziehen?

Ich gebe jetzt keine Tor-Vorhersage ab, aber ich denke mal, dass wir in der Liga gut mitspielen können. Kreisliga ist natürlich was anderes, aber wenn wir so Fußball spielen wie zuletzt, dann werden wir da auch eine gute Rolle spielen. Und wenn ich vorne drin spiele, wird auch schon das eine oder andere Tor bei rumkommen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen.

Ist intern schon über Ziele für die nächste Saison gesprochen worden?

Am Samstag haben wir ganz klar schon Bezirksliga in den Mund genommen, aber war natürlich nur im Rausch. (lacht) Im Ernst: Man muss abwarten, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, wer die Gegner sind. Ich schätze mal Waldram, das wäre natürlich ein geiles Derby. Jetzt mit dem neuen Modus muss ja das Ziel Aufstiegsrunde sein, erst mal. Dann ist man schon mal die Abstiegssorgen los. Und das wäre natürlich überragend. Mein Ziel ist jedenfalls die Qualifikation für die Aufstiegsrunde.

An Qualität sollte es nicht mangeln. Es rücken viele A-Junioren rauf…

Ja, dafür ist es auch wichtig, dass wir jetzt Kreisliga spielen, damit die Jungen eine Liga haben, die sie fordert und in der sie sich an den Herrenfußball gewöhnen können. Und dann vielleicht über die zweite den Weg in die erste Mannschaft finden.

Ist die größere Konkurrenz durch die Junioren auch für Sie zusätzlicher Ansporn, sich weiter durchzusetzen?

Ich weiß jetzt nicht, wie viel Bonus ich beim TuS habe, aber ich mache mir um meinen Stammplatz jetzt noch keine Sorgen. Zumal ich ab dem Sommer meine Masterarbeit schreibe, dazu muss ich dann nicht immer in Landshut in der Uni sein und kann wieder mehr trainieren. Ich würde schon sagen, dass es mir guttut und dass der Konkurrenzkampf alle in der Mannschaft besser macht, den nehme ich gerne an. Aber wenn sie ohne mich besser spielen, hocke ich mich auch auf die Bank – damit habe ich dann überhaupt kein Problem.



(Rudi Stallein)