Das nächste „Alles-oder-Nichts-Spiel“ für Geretsried

TuS erwartet Verfolger Eggenfelden

Von Rudi Stallein

Im Heimspiel gegen die SpVgg Eggenfelden benötigt die Elf von Trainer Daniel Dittmann unbedingt einen Dreier, um mehr Abstand zur Relegationszone zu bekommen.

Geretsried – An Spannung mangelt es in der Fußball-Landesliga Südost in dieser Saison wahrlich nicht: Fünf Spieltage vor Schluss stecken genau genommen 14 von 18 Klubs im Abstiegskampf. Nur vier Punkte trennen den TSV Ampfing auf Platz fünf von Rang 14, der in die Abstiegsrelegation zwingt. Punktgleich auf Platz 13 rangiert der TuS Geretsried (39 Punkte), der im heutigen Heimspiel um 15 Uhr gegen den SSV Eggenfelden (38 Punkte, Platz 15) mal wieder ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“ (Daniel Dittmann) vor der Brust hat. „Es kann schon ein bisschen depressiv machen“, räumt der TuS-Trainer ein. „Wir stehen auf Platz zwei der Rückrundentabelle, aber du siehst es nicht, weil alle anderen auch dauernd punkten.“

Sein Team hat in der zweiten Saisonhälfte lediglich ein Spiel verloren, sich aber dennoch nicht deutlich von der Gefahrenzone absetzen können. „Da kann ich nur sagen, Chapeau an die anderen Vereine und ein Riesenkompliment an die Liga“, sagt Dittmann. Gegenläufig ist der Trend beim heutigen Gegner. Der Spiel- und Sportverein aus dem Landkreis Rottal-Inn lag nach der Hinrunde auf Platz sechs und ist nach der Winterpause regelrecht abgestürzt. In den letzten vier Partien gegen Ampfing (1:4), Chiemgau-Traunstein (0:3), Schwaig (0:5) und Grünwald (0:2) hat die Elf um Spielertrainer Tobias Huber kein Land gesehen. „Natürlich beobachten wir die Tabelle, aber ich glaube nicht, dass das für unser Spiel Auswirkungen hat“, erklärt Dittmann. „Ich glaube, dass es eher das Gegenteil bewirkt – dass nämlich Eggenfelden hoch motiviert hier antreten wird.“ Wie im Hinspiel, an das der Trainer nur höchst ungern zurückdenkt. „Ich kann mich gut erinnern, wie da eine niederbayerische Wucht auf uns gerasselt ist. Wir haben absolut verdient verloren“, erinnert sich der Coach die 1:4-Niederlage am 1. Oktober vergangenen Jahres. Seine Mannschaft habe im ganzen Spiel „wenig Auftrag gehabt“, mit Ausnahme von etwa 15 Minuten nach der Pause, in der denen auch der 1:2-Anschlusstreffer durch Fabijan Podunavac gefallen war. „Ich erwarte Eggenfelden ähnlich stark auch im Rückspiel. Sie werden sich sicher nicht im Abstiegskampf geschlagen geben.“

Gleiches gilt für seine eigene Truppe, bei der er nach dem späten 1:1-Ausgleich zuletzt bei der SpVgg Landshut mit dem man zwei wichtige Punkte verschenkt hat, im Training eine „Jetzt-erst-recht“-Mentalität festgestellt habe. „Ich muss gar nicht viel sagen. Die Spieler wissen selbst genau, was los ist und wissen um die Wichtigkeit dieser Partie“, betont der TuS-Trainer. „Ich spüre viel positive Energie, deshalb rechne ich mir gut was aus.“

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, Hofherr, N. Karpouzidis, Kellner, Renger, Walker, T. Karpouzidis, Ivkovic, Podunavac, Pech, Dukic, Lajqi, Bahnmüller, Fister, Bauer.