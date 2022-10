Der BCF ist erstmals in der Favoritenrolle

Oliver Rabuser

Für zwei Spiele gesperrt wurde Anto Stipic (am Ball) für seine rote Karte in Raisting. Der Defensivspieler fehlt dem BCF Wolfratshausen also auch im heutigen Heimspiel gegen den TSV Großhadern. © hans lippert

Mit vier Siegen am Stück ist der BCF Wolfratshausen fraglos die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Süd. Auf beeindruckende Weise hat sich die Elf von Leo Fleischer aus dem Tabellenkeller gearbeitet und kann jetzt mit zwei Heimspielen innerhalb von vier Tagen sogar noch höher klettern.

Wolfratshausen - Erstmals in dieser Saison gehen die Farcheter als Favorit in eine Partie. Liegt neben der eigenen Stärke am Tabellenplatz des Gegners, kommt doch der TSV Großhadern als Schlusslicht am heutigen Samstag ins Isar-Loisach-Stadion (14 Uhr). Coach Fleischer sieht eine „erstmalige Konstellation“. Zwar trat der Ballclub zuletzt keineswegs als Außenseiter an. Aber in Aubing oder Raisting, respektive gegen Denklingen lassen sich Siege nicht unbedingt fix einplanen. Fleischer versucht die Erfolgsserie nüchtern zu betrachten, spricht dabei von „aneinandergereihten Siegen“, die als solche aber zwingend „einzeln betrachtet“ werden müssen. Nach dem Kräftemessen mit dem früheren Bayernligisten, steht am Mittwoch das Nachholspiel gegen den inzwischen auf den Relegationsplatz abgerutschten TSV Neuried an.

Im günstigsten Fall könnten die Farcheter weitere Plätze im Tableau gut machen, doch Fleischer beschäftigt sich lieber mit den Tatsachen. Die besagen, dass Großhadern während der Woche mit einem 5:0-Erfolg über eine stark dezimierte Truppe aus Unterpfaffenhofen ein Ausrufezeichen gesetzt hat. „Fünf Treffer sind schon eine Ansage“, stellt der Coach fest. Er bereitet sein Team so vor, als ginge es gegen einen ungleich besser platzierten Konkurrenten: „Um so den Fokus auf das Spiel zu richten“, und beispielsweise auf TSV-Torjäger Khareem Zelmat, der bereits sechs Mal ins Schwarze getroffen hat. Fleischer glaubt, dass seine Abwehrreihe nicht „jeden ersten Ball“ gewinnen könne; sie solle sich aber entsprechend für die Rebounds positionieren.

Ohne Anto Stipic freilich, der für zwei Spiele gesperrt wurde, und auch ohne Musti Kantar, der ein letztes Mal aussetzen muss. Dafür stehen Abou Camara, Argjent Veliqi und Mitch Rödl wieder im Kader. Im Angriff setzt Fleicher auf einstudierte Spielzüge und individuelle Stärken bei Standards: „Wir können auf vielerlei Art Tore erzielen – das macht uns schwer ausrechenbar.“

BCF Wolfratshausen: Oppolzer - Weilguni, Hummel, Rödl, Rose - Schubnell, Kukrica, Mbaraka, Diarra - Lehr, Spreiter - Herbert, Eismann, Camara, Glavas, Veliqi.