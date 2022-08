DJK verbucht den ersten Punkt auf dem Konto

Waldram holt 2:2 gegen Ohlstadt

Von Thomas Wenzel schließen

Mit einem 2:2-Remis trennte sich die neu formierte DJK Waldram gegen den favorisierten SV Ohlstadt. Allerdings war mehr drin, denn die Hausherren gaben eine 2:0-Führung aus der Hand.

Waldram – Günther Mücke war unentschieden. „Einerseits ist es gut, dass wir den ersten Punkt auf unserem Konto haben. Andererseits hätten wir die 2:0-Führung nicht aus der Hand geben dürfen“, stellte der Waldramer Trainer nach dem 2:2 (2:1)-Remis im Heimspiel gegen den SV Ohlstadt fest.

Tatsächlich ließ die DJK die favorisierten Gäste von Beginn an nicht großartig ins Spiel kommen und wehrte sich auch körperlich gegen die robusten Kontrahenten. In der 17. Minute dribbelte sich Benedikt Bergmoser auf der linken Seite durch, steckte den Ball durch auf Luca Faganello, und das Geburtstagskind traf zum 1:0. Ohlstadt übernahm jetzt die Initiative, wurde von den Waldramern jedoch geschickt auf Abstand zum eigenen Strafraum gehalten. Vielmehr ergaben sich auf der Gegenseite erneut Chancen. Bei einem Eckball von Faganello schraubte sich dann Abdel Kabbaj am höchsten und köpfte zum 2:0 ein. Der SVO wurde munterer. Einen Schuss von Lukas Jonietz konnte DJK-Keeper Florian Schubert noch abwehren, kurz vor der Pause war er jedoch beim Nachschuss von Florian Augscheller zum 1:2 machtlos.

Obwohl das Trainergespann Mücke/Dominik Irmer ihre Elf eindringlich zur Konzentration ermahnt hatte, folgte kurz nach Wiederbeginn die kalte Dusche: Ein Ohlstädter setzte sich auf links durch, Bernhard Kurz rutschte in den Flachpass – 2:2. Es dauerte ein Zeit, ehe Waldram dies verdaut hatte, während Schubert mit einer Glanzparade gegen Johannes Fischers Schuss einen Rückstand verhinderte. Erst ab der 75. Minuten ging noch einmal ein Ruck durch die DJK-Reihen; richtig torgefährlich wurde es allerdings nicht mehr, auch nicht bei drei Eckbällen in Serie kurz vor Schluss. „Schon beim 1:2 sind bei uns die Köpfe nach unten gegangen“, monierte Coach Mücke. Die Mannschaft habe sich erst später noch einmal aufgerafft, „aber wir konnten dann nicht mehr zulegen. Da fehlt im Abschluss oft die nötige Gier.“

DJK Waldram – SV Ohlstadt 2:2 (2:1) - Tore: 1:0 (17.) Faganello, 2:0 (33.) Kabbaj, 2:1 (44.) Augscheller, 2:2 (48.) Kurz. – Schiedsrichter: Rießenberger. – Zuschauer: 160.

DJK: Schubert – Müller, M. Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Gebel, Häfner, Bergmoser, Wenus. – Eingew.: Sotzek, Seestaller, Ryan, Ja. Bahnmüller, Gruber.