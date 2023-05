Der Klassenerhalt für Geretsried rückt näher

TuS schlägt Abstiegskonkurrent Eggenfelden mit 4:0

Von Rudi Stallein schließen

Eine überzeugende Vorstellung zeigte der TuS Geretsried beim 4:0-Sieg gegen Eggenfelden und verbuchte drei wichtige Punkte.

Geretsried – Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf haben die Landesliga-Fußballer des TuS Geretsried einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Aber fix sei auch mit den nun erreichten 42 Zählern noch nichts. „Natürlich nicht“, stellte Daniel Dittmann fest, dass es zum Zurücklehnen noch keinen Grund gibt. An der Partie gegen den SSV Eggenfelden gab es allerdings wenig auszusetzen. „Wir waren mit Ball sehr aktiv, jeder Spieler hatte Lust anzugreifen, Tore zu machen“, lobte der TuS-Coach.

Diesen Hunger zeigte sein Team vom Anstoß weg. Gerade sechs Minuten waren gespielt, als Kapitän Taso Karpouzidis den Ball mit einem feinen Schlenzer vom linken Strafraumeck zum 1:0 im Eggenfelder Tor versenkte. Wenig später bekam Torhüter Klaus Malec bei einem Flachschuss von Srdan Ivkovic gerade noch die Fingerspitzen an den Ball. Auf der Gegenseite verfehlte SSV-Kapitän Raphael Schmidhuber mit einem Kopfball (18.) das Ziel ebenso deutlich wie einer seiner Mitspieler mit einem zentralen Distanzschuss (20.). Mehr Effizienz zeigten die Hausherren: Nach einem Pass in die Schnittstellte der Eggenfelder Abwehr stand Ivkovic frei vor Malec und vollendete überlegt flach ins rechte Eck – 2:0 nach einer guten halben Stunde. „Mehr Tempowechsel einstreuen, schneller nach vorn kommen“, so in etwa lauteten die Vorgaben, die Dittmann seinem Team für den zweiten Durchgang mit auf den Weg gab. Doch zunächst stand Torhüter Cedomir Radic im Blickpunkt, als er einen verdeckten Flachschuss (47.) reaktionsschnell zur Ecke lenkte. Die beim Gegner aufkeimende Hoffnung, die seit Wochen anhaltende Talfahrt womöglich doch noch stoppen zu können, machte Ivkovic mit seinem zweiten Tor zunichte: Podunavac servierte eine Flanke an den Fünfmeterraum, wo der Torjäger relativ unbedrängt einköpfen konnte. Dann zeigte Fabio Pech einmal mehr seine Joker-Qualitäten: Marko Dukic setzte sich an der Strafraumgrenze gegen den umherirrenden Malec durch, passte auf den fünf Minuten zuvor eingewechselten Pech, der keine Mühe hatte, den Ball aus 16 Metern zum 4:0 ins leere Tor zu befördern.

„Es ist verrückt, dass man mit so vielen Punkten noch im Abstiegskampf steckt. Aber ich glaube, es wird auch mit 45 Zählern noch knapp“, erklärte Dittmann und machte damit deutlich, dass seine Elf in den verbleibenden Partien in Wasserburg, gegen Pullach, bei Tabellenführer Bruckmühl und zuhause gegen Traunstein weiter gefordert ist.

TuS Geretsried - SSV Eggenfelden 4:0 (2:0) - Tore: 1:0 (6.) T. Karpouzidis, 2:0, 3:0 (33., 58.) Ivkovic, 4:0 (63.) Pech. – Schiedsrichter: Yannick Eberhardt. – Zuschauer: 205.

TuS: Radic - Wiedenhofer, N. Karpouzidis, Kellner (68., Lajqi), Renger (76., Bauer), Podunavac, T. Karpouzidis (56., Pech), Walker, Hofherr, Dukic, Ivkovic (72., Bahnmüller).