Der Matchplan geht auf: ASC Geretsried ist Kreisklassist

Sechs Jahre nach der Vereinsgründung hat der ASC Geretsried den Sprung in die Kreisklasse geschafft. Die Mannschaft feierte am Pfingstsonntag bei Dauerregen im Relegationsmatch gegen Eurasburg einen 3:1-Sieg. Der SVE hat noch eine Chance auf den Klassenerhalt, nämlich in einem Entscheidungsspiel gegen Egling. © hans lippert

Nach einem 3:1-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg hat A-Klassist ASC Geretsried den Aufstieg perfekt gemacht.

Geretsried/Eurasburg – Riesenjubel beim ASC Geretsried: Mit zwei Siegen gegen den SV Eurasburg-Beuerberg steigt die Mannschaft des Trainergespanns Tasso Lasidis und Cem Acikbas in die Kreisklasse auf. Dem 3:1-Erfolg im Hinspiel ließen die Adler am Pfingstsonntag auf dem Fußballplatz am Forst bei Dauerregen einen ungefährdeten 3:0-Sieg folgen. „Ich könnte heulen. Ich habe auch schon ein paar Tränen verdrückt“, sagte Spielertrainer Lasidis, dem die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand. Er habe Angst gehabt, dass das Spiel wegen des Regens abgesagt werden könnte. „Das wäre brutal gewesen. Die Jungs waren so heiß.“

Davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Sie spielten munter nach vorn und gestalteten die erste Halbzeit optisch über weite Strecken ausgeglichen. Die gefährlicheren Gelegenheiten kreierte jedoch der ASC, der auch ungleich effektiver war. Ein bisschen Glück benötigten die Gastgeber beim Führungstor, als SVE-Torhüter Stefan Klostermair zunächst einen riesen Reflex auspackte, dann aber zuschauen musste, wie der auf den nassen Boden aufprallende Ball einen Drall in Richtung Tor bekam. Kurz vor der Pause schloss Kevin Weidlich ein Zuspiel von Lasidis kaltschnäuzig zum 2:0 ab.

„Wir haben’s probiert“, stellte nach Spielschluss Eurasburgs Trainer Felix Jung enttäuscht fest. „Schade, dass wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen und es nicht schaffen, den Gegner durch Tore unter Druck zu setzen“, trauerte der Coach den vergebenen Chancen nach. Am nächsten kam Lukas Bergmoser einem Torerfolg: Sein Freistoß (75.) prallte vom Pfosten ins Feld zurück. „Wir sind wohl noch zu grün hinter den Ohren. Wir haben in dieser Saison viel Lehrgeld gezahlt“, sagte Jung, der in den Schlussminuten zuschauen musste, wie sein Vorgänger in Eurasburg, Andreas Mathäus, den 3:0-Endstand erzielte.

Nun bleibt dem SVE als letzte Chance das Duell am Donnerstag gegen die SF Egling-Straßlach, während ASC-Trainer Cem Acikbas vor Freude strahlte. „Unser Matchplan ist aufgegangen. Wir haben uns auf lange Bälle eingestellt auf dem aufgeweichten Rasen. Das ist aufgegangen“, erläuterte der Dirigent an der Seitenlinie. „Und wir wollten zu Null spielen und gewinnen, auch das ist uns gelungen“, konnte er noch ergänzen, dann beendete die nächste Sektdusche das kurze Gespräch.

ASC Geretsried - SV Eurasburg-B. 3:0 (2:0) - Tore: 1:0 (29.) Krillmäuer, 2:0 (45.+1) Weidlich, 3:0 90.+1) Mathäus. – Zuschauer: 272. – Schiedsrichter: Rießenberger.

ASC: Rehmann - Karamanos, Krone, Malzacher, Wedderwille, Zimolong, Iosifoglou, Weidlich, Willwohl, Kutzmutz, Lasidis. Eingew.: Krillmäuer, Podunavac, Feiler, S. Philp, Mathäus.

SVEB: Klostermair - Kreuzig, Huber, Geiger, Seelbach, Jäger, Bauer, Ludwig, Kerschbaumer, Wenus, Burger. Eingew.: N. Nocker, L. Bergmoser, Leyding, Praxmarer.