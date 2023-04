Wolfratshauser Mut wird belohnt

Von: Oliver Rabuser

Nicht einschüchtern ließen sich Jean-Luca Dötsch (Mi.) und der BCF Wolfratshausen gegen die favorisierten Murnauer: Vier Minuten vor Schluss erzielten die Hausherren noch den 2:2-Ausgleich. © hans lippert

Der erste Heimsieg 2023 blieb auch im dritten Anlauf aus. Eine Tatsache, mit der sich der BCF Wolfratshausen aber bestens arrangieren konnte, bot man doch dem Topfavoriten TSV Murnau Paroli und trotzte den Gästen ein 2:2-Remis ab. „Verdienter Punktgewinn“, unterstrich Leo Fleischer, der seiner Elf ein Kompliment aussprach. Die Aufgabe war knackig, die Lösungsansätze aber gefielen dem Coach. Er sprach von einer „richtig guten Anfangsphase“, in der das Angriffspressing und der Matchplan deckungsgleich mit den Vorgaben waren.

Murnau schmeckte die Aggressivität der Heimelf überhaupt nicht. Erst recht, als Manuel Spreiter früh zur 1:0-Führung einschoss. Eigentlich stand der Farcheter weder ideal zum Ball, noch traf er den Abpraller richtig. Dennoch zischte die Kugel an die Unterkante der Latte und von dort über die Torlinie. „Mut, der belohnt wurde“, freute sich Fleischer über die Risikobereitschaft seines Stürmers. Keine zwingende Chance, für den Trainer dennoch folgerichtig: „Von der Dynamik unseres Spiels lag das 1:0 in der Luft.“

Farchet hielt die Intensität weiter hoch, kassierte aber alsbald den Rückschlag. Adama Diarra verlor den Ball im Dribbling, Murnau schaltete rasend schnell um – 1:1. „Überragend gespielt“, räumte Fleischer ein. So kamen die Gäste besser ins Spiel, wohingegen der BCF erst in der Phase vor der Pause wieder auffällig wurde. Jean-Luca Dötsch scheiterte aus spitzem Winkel, Musti Kantar per Kopf und Ralf Schubnell aus der Distanz.

Im zweiten Durchgang sah ihr Trainer dann die taktischen Fesseln auf beiden Seiten etwas aufweichen: „Das Spiel hat sich fast zu einer Schlacht entwickelt.“ Zu einer fairen wohlgemerkt. Einzige Ausnahme: Der Platzverweis gegen Timon Hummel wegen einer vermeintlichen Notbremse. Jetzt sah es eher nach einer Niederlage für die Gastgeber aus. Denn fünf Minuten vor dem Ende stand Elias Richter nach einem Eck- und Kopfball goldrichtig am zweiten Pfosten – 1:2. Die Murnauer Freude währte nur kurz: Vom Anstoß weg segelte ein Flugball auf Kantar, dessen Ablage Argjent Veliqi volley und mit Urgewalt zum 2:2 unter die Latte drosch. „Maximal satt getroffen“, freute sich der Coach über seinen Joker.

BCF Wolfratshausen – TSV Murnau 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 (10.) Spreiter, 1:1 (15.) Erhard, 1:2 (85.) Richter, 2:2 (86.) Veliqi. – Schiedsrichter: Steinbach (Mintraching). – Rot: Hummel (78./BCF) wegen Notbremse. – Zuschauer: 100. –

BCF: Oppolzer – Hummel, Schubnell, Weilguni, Mbaraka, Bares, Rödl, Diarra (46. Uguz), Dötsch (56. Veliqi), Kantar, Spreiter (69. Eismann).