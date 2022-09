Der Trainerwechsel verleiht dem BCF Flügel

Von: Oliver Rabuser

Einen starken Auftritt lieferten Amani Mbaraka (li.), Jona Lehr (am Ball) und der BCF Wolfratshausen am Sonntag beim 5:0-Sieg in Haidhausen ab. © or

Eine überzeugende Vorstellung lieferte der BCF Wolfratshausen im ersten Match unter dem neuen Cheftrainer Leo Fleischer ab und gewann mit 2:0 beim Favoriten Haidhausen.

München/Wolfratshausen – In Giesing herrscht seit der Rückkehr der TSV 1860 ins Stadion an der Grünwalder Straße bekanntlich oftmals ausgelassene Feierstimmung. Am Sonntag war das ähnlich, allerdings nur 500 Meter weiter östlich und mit den Jubelszenen auf Seiten der Gastmannschaft. „Es war ein unwahrscheinlich emotionaler Sieg“, freute sich Leo Fleischer als neuer Cheftrainer des BCF Wolfratshausen über den 2:0-Sieg bei der SpVgg Haidhausen.

Hat der Wechsel auf dem Trainerposten der Mannschaft wirklich so große Flügel, dass sie sich gleich den Top-Favoriten der Bezirksliga Süd zerpflückt hat? Scheint so. Denn der Sieg war weder glücklich noch zittrig, sondern verdient. Bereits in den ersten Minuten spielten die Gäste ihre erste Trumpfkarte. Argjent Veliqi beförderte nach einer Balleroberung das Spielgerät unverzüglich zu Jona Lehr, der Manuel Spreiter in der Tiefe anspielte – der Warngauer traf vom Sechzehnereck zum 1:0. Kurz darauf jubelten die Gäste schon wieder: Musti Kantar nickte eine Flanke von Lehr in die Maschen, aber das Unparteiischentrio hatte eine Abseitsstellung ausgemacht.

So fiel der Treffer eben etwas später, genauer gesagt nach einer halben Stunde. Der BCF verlagerte das Spiel auf die linke Seite, Amani Mbaraka zog nach innen und fand Lehr. Dessen Kopfball saß noch nicht, dafür aber sein Nachschuss – 2:0.

Fleischer bläute seinen Mannen vor der Partie ein, gegen das fußballerisch wiefe Mittelfeld der SpVgg „zu jedem Zeitpunkt mit elf Mann“ zu verteidigen. Dass es zum Ende hin nicht mehr ganz so zwingend war, sah der Coach in der Laufarbeit begründet. „Wir haben viele Meter gemacht“, lobte Fleischer die Einsatzbereitschaft seiner Elf.

Die rote Karte für Haidhausens Valter Ameral für ein Handspiel als letzter Mann, war indes Fluch und Segen zugleich. Denn dadurch wurden die Hausherren noch einmal angestachelt. „In Unterzahl so dominant aufzutreten, das können nicht viele Mannschaften in dieser Liga“, zollte Fleischer der SpVgg seine Anerkennung. Fabio Ratte verpasste dann sogar noch das Tor zum 3:0, das für den Coach allerdings auch „zu viel des Guten“ gewesen wäre. OLIVER RABUSER

SpVgg Haidhausen - BCF Wolfratshsn. 0:2 (0:0) - Tore: 0:1 (7.) Spreiter, 0:2 (31.) Lehr. – Rot: Ameral (47./SpVgg). – Schiedsrichter: Heuschneider (Bergen). – Zuschauer: 75.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Rödl, Hummel, Mbaraka, Schubnell, Kantar, Lehr (84. Kukrica), Diarra (90+2 Herbert)Spreiter 38. Eismann), Veliqi (67. Ratte).