„Die Akkus sind wieder voll“ - Tarkan Demir wird neuer BCF-Trainer

In die Kreisliga führte Tarkan Demir (Mi.) den SC Rot-Weiß Bad Tölz. In der kommenden Saison übernimmt der 46-Jährige das Traineramt beim BCF Wolfratshausen.

Wolfratshausen verpflichtet Nachfolger für Leo Fleischer

Von Oliver Rabuser schließen

Die Umtriebe in den vergangenen Wochen waren auffällig stark, denn die Verantwortlichen des BCF Wolfratshausen befanden sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Leo Fleischer als Cheftrainer. Nach einigen Absagen, entschied sich der Klub jetzt für Tarkan Demir, in der Region bekannt als langjähriger Übungsleiter beim SC Rot-Weiß Bad Tölz.

„Er ist mit seiner Philosophie der Richtige für uns“, glaubt Helmut Forster. Der Farcheter Fußball-Abteilungsleiter charakterisiert den Tölzer als „menschlich in Ordnung, aber auch zielgerichtet“. Noch-Coach Fleischer sieht es ähnlich: „Tarkan passt gut zum Verein. Seine Arbeit deckt sich mit dem, was wir im Verein besprochen haben.“ Sollte der BCF entsprechend den Erwartungen das Abstiegsgespenst dauerhaft vertreiben, steht der 46-Jährige beim Bezirksligisten vor keiner übertriebenen Zielsetzung. „Wir wollen einen Platz erreichen, der uns keine Sorgen bereitet und das Jahr darauf vielleicht weiter vorne angreifen“, wiederholt Forster im Prinzip das, was er bereits im Vorjahr nach der Verpflichtung von Heinz Tochtermann kommuniziert hatte.

Es impliziert aber auch eine Zusammenarbeit mit dem neuen Coach, die über eine Spielzeit hinausgehen soll. Forster betont, dass beim Ballclub derlei Kontrakte generell nur für ein Jahr geschlossen werden, diese sich aber „automatisch verlängern“, sofern sich beide Seiten einig sind. Aber ja: „Wir denken schon längerfristig“, ergänzt der Funktionär.

Für Demir kommt die Rückkehr in den Amateurfußball nach einem Jahr Pause nicht ganz überraschend. „Die Akkus sind wieder voll, und ohne Fußball geht es nicht“, stellt der Trainer klar. Anfragen anderen Klubs gab es immer wieder. Aber da passte entweder das Herz oder der Kopf nicht. Der 46-Jährige aber wollte beide Elemente vereint wissen. Den finalen Impuls hätte das Aufreten der Farcheter Elf am vergangenen Wochenende gegeben, als sie gegen den SV Aubing nach einem 1:3-Rückstand „sehr guten Charakter“ gezeigt hatte und mit 5:3 gewann. Demir sieht in Wolfratshausen ein „Projekt mit vielen Bausteinen“, aber auch eine reizvolle Spielklasse. „Es ist unumstritten, dass man beim BCF etwas Neues schaffen kann“, unterstreicht der Tölzer. Sicher scheint auch, dass er neue Spieler mit an die Kräuterstraße bringen wird. Aus dem eigenen Netzwerk, aber auch mit Blick auf den Bedarf. „Einige Gestandene, aber auch junge Leute, die in der Kreisliga Leistung bringen“, skizziert er das Suchraster. Nur bei seinem Co-Trainer tendiert Demir zur Konstanz: Marcus Männer, bereits bei RW Bad Tölz an seiner Seite, wird den Weg nach Farchet mitgehen.