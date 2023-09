„Mehr als verdient“: FSV Höhenrain holt ersten drei Punkte

Beide Tore für den FSV erzielte Carina Schreiner. © Hans Lippert

Ihren ersten Sieg der Saison fuhren die Höhenrainer Bezirksoberliga-Fußballerinnen souverän ein.

FSV Höhenrain - TSV Neuried 4:0 (2:0)

Bei sommerlichen Temperaturen nahmen die FSV-Frauen das Heft schnell in die Hand. So konnte man sich schon in der sechsten Minute über das 1:0 freuen. Carina Schreiner bediente Michaela Rader, die nur noch einschieben musste.

Nach der Trinkpause merkte man den Höhenrainerinnen an, dass das Wetter seinen Tribut forderte: Das Spiel wurde ungenauer, und es häuften sich die Fehlpässe. Die FSV-Verteidigung ließ dennoch keine Großchancen zu. Kurz vor der Pause erhöhte Carina Schreiner auf 2:0.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne aber gefährlich zu werden. Die Höhenrainerinnen fingen sich schnell wieder und erhöhten abermals durch Carina Schreiner auf 3:0 (55.). Den Schlusspunkt setzte Michaela Rader, die in der 86. Minute ins kurze Eck traf. „Diese drei Punkte waren mehr als verdient“, betont Teamsprecherin Katharina Seidl. (red)