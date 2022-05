Die Luft ist raus beim BCF

Bezirksliga: Wolfratshausen unterliegt Pöcking mit 2:3

Von Oliver Rabuser

Zwei individuelle Abwehrfehler führten zur 2:3-Heimniederlage des BCF Wolfratshausen gegen Pöcking.

Wolfratshausen – Beim BCF Wolfratshausen hinterlässt die kürzlich verspielte Aufstiegsrelegation erste Spuren. „Man hat bei Einigen gemerkt, dass die Spannung abgefallen ist. Aber uns fehlen auch wichtige Spieler“, kommentierte Mitch Rödl die 2:3-Heimniederlage gegen den SC Pöcking-Possenhofen. Für dieses Match war vom Trainer die Abkehr vom Ergebnisfußball proklamiert worden. Klappte insoweit ganz gut, als die Farcheter mehrmals bis zur Grundlinie vordrangen, dann aber keinen Zielspieler fanden. „Der letzte Ball hat oftmals gefehlt“, bemängelte Rödl. Chancen wurden vergeben von Basti Schnabel, Manu Spreiter und Rödl selbst.

Der Coach zeigte sich mit der Spielanlage seines Teams einverstanden: „Es war vieles von dem, was wir sehen wollten.“ Allerdings merkte man den Hausherren auch die Umstellung beim Öffnen von Räumen an. „Wenn du offensiver agierst, musst du hinten weniger Fehler machen“, blickte Rödl auf eine latente Unordnung in den eigenen Reihen. Der überraschende Rückstand fußte indes auf einem individuellen Patzer: Nico Eismann ging als Rechtsverteidiger ins Dribbling hinein, kam als zweiter Sieger heraus, und packte dann regelwidrig im Sechzehner zu – Elfmeter und 0:1. „Total überflüssig“, monierte Rödl.

Früh nach Seitenwechsel deutete sich eine Wende zugunsten der Flößerstädter an. Der Spielertrainer lupfte den Ball über Pöckings Abwehrkette auf Schnabel, der mogelte den Ball am Tormann vorbei – 1:1. Doch dann wieder einer der signifikanten Abwehrschnitzer. Ein Klärungsversuch landet beim Gegner, und dass bei der anschließenden Hereingabe zwei SC-Angreifer blank am langen Pfosten verweilen durften, wusste auch keiner so recht. Noch einmal raffte sich der BCF auf. Ein toller Angriff mit flinkem Umschaltspiel über Kayra Arikan und Jona Lehr führte über Schnabel zu Spreiter und zum 2:2. Wäre vielleicht das gerechte Resultat gewesen. Doch es rächte sich, dass die Gastgeber notgedrungen mit angeschlagenem Keeper spielen mussten: Adrian Neumeier blieb bei einem an sich harmlosen Ball in die Spitze in seinem Kasten. David Rose und Matej Bonic aber rechneten mit dem Herauseilen des Goalies, blieben deswegen stehen und hatten so das Nachsehen.

BCF Wolfratshausen - SC Pöcking-P. 2:3 (0:1) - Tore: 0:1 (38./FE) Link, 1:1 (47.) Schnabel, 1:2 (51.) Link, 2:2 (58.) Spreiter, 2:3 (76.) Kergl. – Zuschauer: 40.

BCF: Neumeier – Eismann (80. Eismann), Hummel, Stipic (46. Rose), Milic, Bonic, Rödl, Lehr, Schnabel, Arikan, Spreiter.