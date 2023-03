BCF zeigt die richtige Reaktion

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Initiator des dritten Farcheter Treffers war Amani Mbaraka (li.) – auch es letztlich ein Neuhaderner Eigentor war. Am Ende Ende siegte der BCF mit 3:1. © oliver rabuser

Das halbe Dutzend an sieglosen Begegnungen wollte der BCF Wolfratshausen dann doch nicht voll machen: Am Sonntag gelang den Farchetern beim bis dato starken Aufsteiger FC Neuhadern ein 3:1-Erfolg.

München/Wolfratshausen – Was Leo Fleischer besonders freute: Die Tatsache, dass seine Mannen diesmal die Anfangsphase nicht dem Gegner überließen. „Wir haben es geschafft, die richtige Reaktion auf die letzten Wochen zu zeigen“, kommentierte der Coach die für das Resultat entscheidende Phase. „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit gewonnen.“

Der erste wirklich gelungene Angriff ließ zwar beinahe eine Viertelstunde auf sich warten, führte aber sogleich zum Führungstreffer. Ausgangspunkt war ein Eckstoß der Gastgeber, den die Flößerstädter geschickt in einen Konter ummodelten. Jean-Luca Dötsch schickte den Ball in die Tiefe zu Manuel Spreiter, der wiederum mit rechts in die linke Torecke traf. Nur Augenblicke später bekam der Ballclub einen Strafstoß zugesprochen. Jona Lehr suchte und fand den Kontakt mit dem Gegenspieler. „Harte Entscheidung, aber kann man schon geben“, befand Fleischer. Musti Kantar vollstreckte gewohnt sicher zum 2:0. Wie weggewischt waren die latenten Selbstzweifel vom mäßigen Rückrundenstart. „Wir sind mutiger geworden, hatten noch mehr Überzeugung“, betonte der Übungsleiter.

Die Partie war intensiv und hart umkämpft, zu keiner Zeit aber unfair. Auf dem enge Kunstrasenplatz kamen die Gäste lange Zeit besser zurecht. Zwar wird das 3:0 offiziell als Eigentor eines FC-Kickers geführt, doch gingen mal locker 95 Prozent auf die Kappe von Amani Mbaraka. In Abwesenheit von Paul Müller einmal mehr als Linksverteidiger eingesetzt, schnappte er sich den Ball in der eigenen Hälfte. An der Grundlinie angekommen folgte die Flanke nach innen und das Malheur von Emil Röck. „Damit hat er seine starke Leistung gekrönt“, gratulierte Fleischer. Nach Seitenwechsel waren bis in die Schlussphase hinein die Neuhaderner am Drücker. Allerdings ohne so richtig gefährlich zu werden. Einzige Ausnahme: Das Anschlusstor zum 3:1, bei dem Keeper Simon Oppolzer der einzige Patzer dieser Partie unterlief.

FC Neuhadern - BCF Wolfratshsn. 1:3 (0:3) Tore: 0:1 (14.) Spreiter, 0:2 (17./FE) Kantar, 0:3 (40.) Eigentor, 1:3 (56.) Hartmann. – Rot: (88.) Jürgens (FCN).

BCF: Oppolzer – Weilguni, Kantar, Spreiter (59. Veliqi), Mbaraka, Schubnell, Hummel, Dötsch (74. Bares), Rödl, Diarra, Lehr (55. Uguz).