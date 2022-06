DJK Waldram: Die Schlinge zieht sich zu

Keine Durchschlagskraft entwickelt: Bernhard Kresta (Mitte) und die DJK Waldram kamen durch bis zum Strafraum der SG Hausham. Doch dort war meist Schluss mit der Torgefahr. Die Folge: Eine 1:2-Niederlage im ersten Relegationsspiel. © Hans Lippert

Die DJK Waldram unterliegt Hausham im ersten Relegationsspiel auf eigenem Platz mit 1:2 und muss um den Klassenerhalt bangen.

Waldram – Der Knoten ist nicht wie erhofft geplatzt. Stattdessen zieht sich die Schlinge weiter zu. Mit 1:2 unterlag die DJK Waldram im ersten Relegationsspiel vor 427 Zuschauern dem Kreisklassenzweiten SG Hausham, womit der Klassenerhalt nicht näher gerückt ist. Dennoch erklärte Dominik Irmer nach Spielschluss trotzig: „Es ist noch nichts verloren.“

Seine Mannschaft hätte das Match gegen die Elf des ehemaligen Waldram-Trainers Stephan Leitner nicht verlieren müssen. Eine Halbzeit lang agierten die Gastgeber überlegen, allerdings nur bis zum gegnerischen Strafraum. „Das zieht sich durch die ganze Saison“, merkt Irmer an. „Wir waren 45 Minuten die bessere Mannschaft, haben kontrolliert gespielt, aber vorne keine Durchschlagskraft entwickelt.“ Nach einer guten halben Stunde verfehlte Lukas Schwesig das Tor in der Höhe jedoch um einen guten Meter. Damit kam er einem Torerfolg am nächsten.

Als die Mannschaften den Platz nach der Pause bei abflauendem Nieselregen wieder betraten, hatten die Gastgeber eine gute Dosis des Elans, mit dem sie zuvor phasenweise agiert hatten, in der Kabine gelassen. Zwar musste SG-Torhüter Michael Wiesböck bei einem Nachschuss von Schwesig zum ersten Mal eingreifen. Aber wenig später drehte sich die Partie zugunsten der Gäste, kräftig unterstützt durch Leichtsinnsfehler der Hausherren. In der 68. Minute gelangte der Ball bei einem Waldramer Einwurf zum Gegner, den blitzschnell eingeleiteten Konter schloss Simon Nikolaus Beck mit dem 1:0 aus Sicht der Gäste ab. Diese profitierten keine zehn Minuten später von einem leichten Ballverlust an der Waldramer Außenbahn: Über drei, vier Stationen erreichte der Ball Anian Trettenhann, der auf 2:0 erhöhte. „Mir war klar, wer den ersten Fehler macht, hat ein großes Problem“, stellt SG-Trainer Leitner fest. „Wir haben die Fehler sehr gut genutzt.“

Der Rückstand weckte bei Waldram noch mal Widerstand. Luca Faganello verkürzte per Elfmeter auf 1:2. Mehr war trotz vehementer Angriffe in der Schlussphase nicht drin, auch weil Wiesböck in der Nachspielzeit einen Kopfball von Faganello mit starker Parade aus dem Eck fischte, und bei der nächsten Aktion ein Haushamer Abwehrspieler Johannes Gebels Kopfball auf der Linie klärte. „In den letzten 20 Minuten hat die Mannschaft Moral gezeigt, aber in so einem Spiel darf man solche Fehler nicht machen“, so Irmers Fazit. „Es ist ein kleiner Schritt“, sagte Stephan Leitner, „aber es ist noch nichts gewonnen.“

DJK Waldram - SG Hausham 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 (68.), Beck, 0:2 (75.) Trettenhann, 1:2 (83.) Faganello (83., Foulelfmeter), – Gelb-Rot: Raic/Waldram, 78. (Meckern), – Schiedsrichter: Egen-Gödde, – Zuschauer: 427. DJK: Schubert,– Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj (78. Ryan), B. Kresta, Faganello, S. Kresta, Raic (64. Kutz), Stingl, Thalbauer (58. Dreyer), Gebel