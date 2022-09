BCF Wolfratshausen: Die Teilzeitkräfte machen mobil

Teilen

Selbstvertrauen getankt haben Manuel Spreiter (li.) und der BCF zuletzt trotz der Niederlage in Murnau und peilen gegen Deisenhofen II einen Heimsieg an. © hl

BCF Wolfratshausen mit Top-Aufstellung wittert seine Chance gegen strauchelnde Deisenhofener

Wolfratshausen – Es geht wieder einmal in die Pflicht. Nach der höchst unglücklichen 2:3-Niederlage in Murnau steht der BCF Wolfratshausen im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II (Samstag, 14 Uhr) unter Erfolgszwang. Erstmals in dieser Spielzeit können die Farcheter eine Art Wunschbesetzung aufbieten, was beim Trainer eine ungewohnt forsche Ankündigung hervorruft: „Da gibt’s keine Ausreden“, stellt Heinz Tochtermann klar.

Die Teilzeitkräfte machen mobil

Mit Mamadou Bira gibt es einen Neuzugang für die Offensive. Der 20-Jährige spielte in Österreich, war zuletzt aber inaktiv und soll über die BCF-Reserve schnell die notwendige Spielpraxis sammeln. „Man sieht, dass er im Herrenbereich etwas kann“, fasst der Coach die ersten Trainingseindrücke zusammen. Wie lange Bira in Farchet kicken wird, steht indes in den Sternen. „Ich bin mir sicher, er wird auf Sicht wieder höherklassig spielen“, mutmaßt Tochtermann.

Bira wird zunächst auf der Bank Platz nehmen, während bei Anpfiff ausnahmslos alle Akteure auf dem Platz stehen, die heuer nur als Teilzeitkräfte mitwirken wollten: Timon Hummel und Paul Müller in der Abwehr, Jona Lehr auf der Zehner-Position – und wahrscheinlich auch Ex-Coach Mitch Rödl als eiserne Reserve. „Die Aufstellung lässt hoffen, dass wir etwas reißen“, sagt der Trainer.

Selbstbewusstsein schadet nicht

Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein schadet gewiss nicht beim Unterfangen, wieder ins Mittelfeld des Bezirksliga-Klassements aufzurücken. „Auf der einen Seite haben wir in Murnau Selbstvertrauen getankt, auf der anderen standen wir am Ende mit leeren Händen da“, blickt der Coach zurück.

Bei den Gästen wird die Moral auch nicht gerade überquellen. Nach „zwei richtigen Koffern“, wie Tochtermann die Deisenhofener Klatschen gegen Penzberg (2:7) und Neuhadern (1:4) umschreibt, treffe man zwar auf einen „spielstarken, ballsicheren Gegner“. Der aber werde ob der jüngsten Ereignisse vermutlich „etwas defensiver“ als üblich beginnen. Diese Zurückhaltung soll der BCF nutzen: „Früh draufgehen, deren Unsicherheit ausnutzen, zuschlagen“, gibt der 66-Jährige die Marschroute vor. Zumal der FCD auch schon beim 2:6 in Garmisch-Partenkirchen frappierender Abwehrschwächen zeigte. Somit ist für Tochtermann klar: „Drei Punkte sind diesmal Pflicht für uns.“ OLIVER RABUSER

BCF Wolfratshausen

Oppolzer – Weilguni, Hummel, Stipic, Müller, Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra, Lehr, Spreiter - Herbert, Eismann, Kukrica, Rödl, Bira, Veliqi.