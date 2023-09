Die Wolfratshauser Festung soll halten

Von: Oliver Rabuser

Die jüngsten Erfolge des BCF Wolfratshausen bauen nicht zuletzt auf die solide Innenverteidigung um Bernhard Kresta (beim Kopfball) auf. Am heutigen Samstag kommt Bezirksliga-Tabellenführer Raisting nach Farchet. © hans lippert

Wer hätte das gedacht? Am achten Spieltag treffen sich der Zweite BCF Wolfratshausen und der Tabellenführer SV Raisting zum absoluten Schlagerspiel der Bezirksliga Süd. Würde sich das Angebot der Sportwettenanbieter bis hinunter auf diese Spielklassen erstrecken – man hätte mit etwas Bereitschaft zum Wagnis, sowie je einer Portion Sachverstand und Unbekümmertheit steinreich werden können.

Nicht minder schwierig wäre der Tipp auf den heutigen Spielausgang. Denn es begegnen sich ab 14 Uhr im Isar-Loisach-Stadion die beiden besten Abwehrreihen, zudem die beiden einzig noch ungeschlagenen Klubs – mehr Superlativ geht fast nicht. Und das im Kontext mit dem BCF, der lange nicht mehr für derlei positive Schlagzeilen sorgen konnte. Leichter lässt sich ein Spitzenspiel fast nicht bewerben.

Was die Zuschauerzahlen betrifft, haben die Farcheter heuer bereits positive Erfahrungen gemacht. Auch wenn gegen Murnau und Habach mehrheitlich Gästefans im Stadion waren. „Schön, dass immer mehr Leute kommen, denen wollen wir auch etwas bieten“, sagt BCF-Coach Tarkan Demir. Immerhin haben die Farcheter eine Vielzahl an Matches für sich entschieden, obwohl stets eine beträchtliche Schar an Kickern nicht zur Verfügung stand. Auch an diesem Wochenende gehen wieder eine Handvoll Akteure ab. Marco Ivic hat in seinem Terminkalender gleich drei Geburtstagsfeiern im engeren Umfeld stehen. Und Musti Kantar ist zwar aus dem Urlaub zurück, wird jedoch von den Nachwehen eines Muskelfaserrisses geplagt. Zwei weitere Stammspieler – Demir nennt sie bewusst nicht – sind angeschlagen.

Doch jammern gilt beim BCF längst nicht mehr. „Wir werden alles dafür tun, dass unsere Festung auch nach diesem Spiel steht“, betont der Trainer abermals. Demir weiß nicht so recht, wo sich die spielentscheidenden Nuancen verstecken könnten: „Vielleicht, wenn man sich einen Tick mehr traut?“ Kann auch daneben gehen. „Oder mit der besseren Physis“, grübelt der Coach. „Angriffspressing werden wohl beide nicht spielen“, versichert er lachend. Zwei Dinge sind für Demir derweil unstrittig: „Wenn beide Mannschaften ihren Stiefel runterspielen, wird es ein klassisches 0:0.“ Überdies erwarte er einen „heftigen Abnutzungskampf“.

BCF Wolfratshausen: Neumeier - Weilguni, Barrie, Kresta, Müller - Schublenn, Geci, Ratte, Diarra - Lehr, Spreiter - Halilowic, Zielinski, Eismann, Bares, Bonic, Yavuz, Dalgin, A.Veliqi, Ojo.