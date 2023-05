Dittmann: „Wer in der Hinrunde nur 16 Punkte holt, muss leiden bis zum Schluss“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Letzter Sprint: Fabijan Podunavac (li.) hat sich im jüngsten Heimspiel gegen Pullach einen Muskelfaserriss zugezogen und steht dem TuS Geretsried in den letzten beiden Partien nicht mehr zur Verfügung. © rudi stallein

Auch zwei Spieltage vor Schluss fehlen dem TuS Geretsried noch ein paar Pünktchen, um endgültig außer Gefahr zu sein. Beim SV Bruckmühl will man nun den Klassenerhalt klarmachen

Geretsried – Es ist doch langweilig, wenn es schon etliche Wochen vor dem letzten Spieltag um nichts mehr geht. So gesehen, gibt der TuS Geretsried für seine Fans einmal mehr sein Bestes – und macht es spannend bis zum Schluss. „Ja“, sagt Daniel Dittmann mit einem Schmunzeln im Gesicht. „Ich sage es den Spielern auch in jedem Training: Wer in der Hinrunde nur 16 Punkte holt, der muss eben leiden bis zum Schluss.“

Dabei hätte seine Elf am vergangenen Wochenende gegen Pullach endlich der Sack zumachen können, aber nach der 2:0-Pausenführung sprang der Knoten in der Schlussphase doch wieder auf. „Der Knackpunkt war, glaube ich, dass wir nicht das 3:0 gemacht haben“, sagt der Coach. „Aber das Spiel ist abgehakt, und ich glaube“, wiederholt er, was er schon kurz nach dem 2:2 gegen Pullach erklärte hatte, „dass der Punkt noch Gold wert sein kann“. Die Stimmung sei nach dem letzten Spiel zunächst auf einem Tiefpunkt gewesen. Aber dafür habe er viel Verständnis gehabt: „Da war eine große Ernüchterung, weil sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten.“

Inzwischen sei davon jedoch keine Spur mehr. Im Training am Dienstag seien alle mit so viel Spaß und Freude am Fußball bei der Sache dabei gewesen, „als wären wir schon durch“, so Dittmann, der „von der Stimmung her mit das beste Training in diesem Jahr“ erlebt haben will. „Wir werden auch mit Freude an die Partie in Bruckmühl rangehen, und ich weiß, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden.“

Gegen einen Gegner, für den diese Partie die letzte Gelegenheit sein dürfte, seine im Winter geträumten Aufstiegsträume noch wahr werden zu lassen. Noch am 25. Spieltag führte die Elf des ehemaligen TuS-Torhüters und -Trainers Mike Probst mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an. Probsts Vertrag wurde vorzeitig verlängert – seither wartet Bruckmühl auf einen weiteren Sieg. Sechs Niederlagen und ein Unentschieden lautet die Bilanz aus den letzten sieben Partien, die Folge ist ein Abrutschen auf Rang drei hinter Kirchheim und Traunstein. „Mike Probst schafft es schon, seine Mannschaft für das letzte Heimspiel so zu motivieren, dass sie alles raushaut“, ist sich Dittmann sicher.

Dennoch möchte er zu gerne die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. „Das Ziel sind drei Punkte“, bestätigt der TuS-Trainer, der einen zusätzlichen Ansporn herausgefunden hat: „Wir haben die Möglichkeit, die beste Rückrunde in der gesamten Geretsrieder Landesligahistorie zu spielen. Dafür fehlt nur noch ein Punkt.“ Ob dies beste Rückrunde aller Zeiten dann ausreicht, um der Abstiegsrelegation zu entgehen, steht derzeit noch auf einem anderen Blatt. Um dies zu verhindern sollen möglichst viele Fans das Team unterstützen, weshalb ein Bus nach Bruckmühl eingesetzt wird (12 Uhr, Isarau-Stadion).

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, Renger, T. Karpouzidis, Walker, Hofherr, Ivkovic, Dukic, Lajqi, Kellner, Bahnmüller, Pech, Fister, Maison, Gall.