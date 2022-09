DJK: Am Ende fehlt die Konzentration

Waldram unterliegt Peißenberg mit 1:3

Von Thomas Wenzel schließen

Bis zur 89. Minute sah es für die Waldramer Fußballer wenigstens nach einem Unentschieden aus, doch dann schlugen die Gäste aus Peißenberg noch zweimal zu.

Waldram – „Es ist einfach ärgerlich, dass wir uns für den Aufwand, den wir betreiben, nicht belohnen.“ Günther Mücke war nach der 1:3 (0:0)-Niederlage der Waldramer Fußballer gegen den TSV Peißenberg sichtlich angefressen. „Unsere jungen Spieler haben ihre Sache wirklich gut gemacht, aber die Konzentration reicht halt nicht für 90 Minuten“, haderte der DJK-Coach mit den entscheidenden Gegentreffern in der Schlussphase.

Die Gäste, höchst motiviert durch ihren 2:1-Erfolg unter der Woche beim zuvor ungeschlagenen SV Ohlstadt, machten auch auf der Waldramer Sportanlage zu Beginn ordentlich Druck. Doch die durch Verletzungen und Urlaube immer noch nicht in Bestbesetzung aufgelaufenen Hausherren hielten stand. Als Lukas Schwesig nach der Pause das 1:0 (53.) gelang, keimte plötzlich Hoffnung auf. „Wir haben uns vorgenommen, die Führung bis zum Schluss zu verteidigen“, berichtete Mücke. Das klappte allerdings nur bis zur 76. Minute. „Ein saublödes Gegentor. Wir haben einfach keinen Zugriff bekommen“, meinte der DJK-Coach zu dem abgefälschten Treffer zum 1:1 durch den eingewechselten Johannes Jungmann. Verletzungsbedingt wurden einige Wechsel notwendig. Dass die Youngster noch nicht konstant durchspielen können, zeigte sich beim 1:2 in der 89. Minute: Ausgerechnet Torwart Tobias Hagenbucher, einer der besten Waldramer an diesem Tag, patzte und TSV-Torjäger Jungmann vollendete. Als die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal auf den Ausgleich drängten, machte Peißenbergs Elias Graf (90. + 3) den 1:3-Endstand perfekt.

„Das ist halt generell schwierig, wenn man jede Woche mit einer anderen Aufstellung aufs Feld geht“, stellte Mücke fest. Er hofft deshalb auf die nächsten Partien, wenn wieder einige Stammkräfte zur Verfügung stehen.

DJK Waldram - TSV Peißenberg 1:3 (0:0) - Tore: 1:0 (53.) Schwesig, 1:1 (76.) Jungmann, 1:2 (89.) Jungmann, 1:3 (90. + 3) Graf. – Schiedsrichter: Tabler (Egenburg). – Zuschauer: 117.

DJK: Hagenbucher – Müller, Schwesig, Thalbauer, Schiegl, Kabbaj, Faganello, Ryan, Blöckner, Häfner, Gruber. Eingew.: Kutz, Bahnmüller, Booth, Dosch.