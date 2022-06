DJK-Coach Irmer: „Wir wollen die Kreisliga unbedingt halten“

Teilen

Hoffnungsträger im Angriff: Rechtzeitig zum Entscheidungsspiel gegen Unterammergau ist Simon Schmid (am Ball) wieder fit geworden. Der Stürmer soll der DJK Waldram helfen, den Klassenerhalt perfekt zu machen. © rst

Knapp das Nachsehen hatte die DJK Waldram in den beiden Relegationsspielen gegen Hausham (jeweils mit 1:2). Am Mittwochabend hat die Elf von Dominik Irmer gegen den WSV Unterammergau die letzte Chance, den Abstieg in die Kreisklasse noch abzuwenden.

Waldram – In den vergangenen Wochen, als sich abzuzeichnen begann, dass die Saison ein bitteres Ende nehmen könnte, wurden die Waldramer Fußballer nach jeder Niederlage damit getröstet: Es gibt noch weitere Spiele, es ist noch alles drin. Zumindest der erste Teil des DJK-Mantras muss vor dem Relegationsspiel gegen den WSV Unterammergau ersetzt werden: Die Partie am heutigen Mittwoch gegen den Zweiten der Kreisklasse 3 ist ein klassisches Alles-oder-nichts-Spiel (18.30 Uhr, Sportanlage Benediktbeuern).

Da sind neue Glaubenssätze angebracht. „Ich gehe fest davon aus, dass wir gewinnen“, lebt Dominik Irmer eine optimistische Einstellung vor. Es wäre der erste Sieg, seit der neue DJK-Coach im Amt ist – und zweifellos der wichtigste einer Saison, in der sein Team wahrlich nicht mit Erfolgserlebnissen gesegnet war. „Jeder ist sich bewusst, dass dies unsere letzte Chance ist“, sagt der 42-Jährige, „aber wir wollen die Kreisliga unbedingt halten.“ Hoffnung, dass dies gelingen werde, zieht der Trainer aus den jüngsten Begegnungen, nach denen er trotz weiterer Niederlagen seine Elf auf einem guten Weg sieht. Er sei immer noch der Meinung, „dass das Ergebnis gegen Hausham nicht dem Spielverlauf entsprach“. Spielerisch konnte das Team den Coach im Großen und Ganzen in beiden Partien gegen Hausham überzeugen. Dass beide mit 1:2 verloren gingen, schreibt Irmer der mangelnden Chancenverwertung zu: „Das ist unser großes Manko.“

Womöglich kann Simon Schmid dieses Dilemma beenden – zumindest spekuliert Irmer darauf, dass der Torjäger seine Verletzung soweit auskuriert hat, dass er ihn bringen kann. „Er ist fit, und vielleicht hat ihm die Pause ganz gutgetan“ so der DJK-Coach. Ob Schmid gleich zu Beginn aufläuft oder eingewechselt wird, „das wird eine Bauchentscheidung werden“, sagt der Trainer.

In jedem Fall sei man darauf eingestellt, dass es gegen kampfstarke, körperbetont agierende Unterammergauer eine intensive Partie werde. „Und zwar bis zum Abpfiff“, vermutet Irmer. „Aber wir sind läuferisch inzwischen gut drauf und können auch über die volle Distanz gehen.“ Unterammergau hat in der Relegation noch kein Spiel verloren. Beim TSV Peißenberg gab es ein 0:0, daheim reichte es nur zu einem 1:1, was für Peißenberg aufgrund der Auswärtstor-Regelung für den Klassenerhalt reichte. Nun will Waldram nachziehen. Irmer: „Es geht jetzt darum, noch einmal alles rauszuhauen. Und wir haben sehr gute Chancen, zu gewinnen.“

DJK Waldram

Schubert, Hagenbucher - Schwesig, Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta, Kutz, Faganello, S. Kresta, Gruber, Gebel, Ryan, Bahnmüller, Schmid, Hensel, Stingl, Müller, Thalbauer, Dreyer (?).