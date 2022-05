DJK dominiert - und kassiert späten 1:1-Ausgleich

Von: Thomas Wenzel

Luca Faganello bereitete das Führungstor für die DJK Waldram vor. © red

Stark verbessert präsentierten sich die abstiegsbedrohten Waldramer Fußballer beim 1:1 gegen Kreuth.

Waldram – Unmittelbar nach dem Schlusspfiff nahm Luca Faganello den Ball in die Hand und schoss ihn steil hinauf in den blauen Sommerhimmel über dem Waldramer Fußballplatz. Ein Ausdruck der Freude war dies allerdings nicht, denn nach dem 1:1 (1:0) gegen Real Kreuth wusste auch Dominik Irmer nicht so recht, ob er lachen oder weinen sollte. „Die Leistung war gut, aber das Ergebnis tut weh“, stellte der DJK-Trainer fest. Tatsächlich versuchten die abstiegsbedrohten Hausherren von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen. Kreuth agierte äußert passiv, so dass sich die ersten Chancen für Waldram ergaben. Bei einem strammen Freistoß von Faganello musste sich Real-Keeper Andreas Waldschütz strecken (9.), doch eine Minute später war er machtlos: Faganello nahm einem FC-Verteidiger den Ball ab und passte zur Mitte, wo Fabian Raic zum 1:0 vollstreckte. Jetzt erst nahm die Mannschaft vom ehemaligen BCF-Trainer Reiner Leitl so richtig am Spiel teil und verbuchte eine Reihe von Chancen, beispielsweise durch Torjäger Franz Huber.

Nach der Halbzeit kam Waldram mit dem erkennbaren Willen zurück auf den Platz, den Vorsprung in trockene Tücher zu bringen. Allein der dazu nötige erfolgreiche Abschluss fehlte: Da schoss Faganello aus kurzer Distanz den Keeper an und Xaver Gruber zielte ebenso knapp daneben wie Sebastian Kresta. Die mit Abwehraufgaben eingedeckten Kreuther kamen in dieser Phase kaum über die Mittellinie. Bis auf die 79. Minute, als plötzlich ein FC-Angreifer im DJK-Strafraum stürzte. Moritz Mack ließ sich die Chance zum 1:1-Ausgleich per Elfmeter nicht entgehen. Waldram antwortete mit wütenden Angriffen, doch trotz Möglichkeiten von Lukas Schwesig, Kresta, Gruber und Abdel Kabbaj blieb man ohne Ausbeute.

„Ein Sieg hätte uns gut getan, aber wir haben momentan auch nicht das nötige Glück“, stellte Dominik Irmer fest. Dennoch war der Coach mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden: „Wir wollten bis zur Relegation Schritt für Schritt besser werden, und das war heute auch erkennbar.“ Seine Elf sei über weite Strecken selbstbewusst aufgetreten und habe gut kombiniert. Irmer: „Aber dieses Selbstbewusstsein brauchen wir jetzt auch im Torabschluss.“

DJK Waldram - Real Kreuth 1:1 (1:0) - Tore: 1:0 (11.) Raic, 1:1 (79./FE) Mack. – Schiedsrichter: Grimm (Schongau). – Rot: (90.+6/FC wegen Beleidigung) Mack. – Zuschauer: 120.

DJK: Schubert - Kutz, Ettenhuber, Gebel, S. Kresta, Kabbaj, Schwesig, Dreyer, Gruber, Faganello, Raic. Eingew.: Schiegl, Hensel, Thalbauer, Müller, Ryan.