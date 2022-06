DJK hat nichts mehr zu verlieren

Alles raushauen wollen die Waldramer um Abdel Kabbaj (li.) am Pfingstsonntag im Relegationsrückspiel bei der SG Hausham, die den ersten Vergleich mit 2:1 gewann. © hans lippert

Für das Relegationsrückspiel am Pfingstsonntag bei der SG Hausham hat die DJK Waldram das Motto „Alles oder nichts“ ausgegeben

Waldram – In den wenigen Wochen, in denen er als Cheftrainer bei der DJK Waldram in der Verantwortung steht, hat Dominik Irmer vor allem eins gelernt: aus Niederlagen etwas Positives mitzunehmen. Da bildet die 1:2-Pleite im ersten Relegationsspiel am Mittwoch gegen die SG Hausham keine Ausnahme. „In der ersten Halbzeit war die Einstellung komplett richtig“, zeigt sich der DJK-Coach vom kämpferischen und läuferischen Engagement seiner Mannschaft in den 45 Minuten vor der Pause angetan. Ebenso imponiert hat ihm der Sturmlauf in der Schlussviertelstunde, dem der Erfolg in Form des verdienten Ausgleichs allerdings aufgrund einer Glanztat von Michael Wiesböck im Haushamer Tor versagt blieb.

„Das 1:2 ist natürlich nicht unser Wunschergebnis“, sagt Irmer, der aber auch die Erkenntnis gewonnen hat: „Auch Hausham ist verwundbar – wenn man etwas mutiger spielt, das haben die letzten Minuten gezeigt.“ Daraus folgert, dass für das Rückspiel am Sonntag um 17.30 Uhr nun das Trainerteam gefordert sei. „Wir müssen uns was einfallen lassen – und wir werden uns etwas einfallen lassen“, betont der 42-Jährige. Möglich sei beispielsweise, dass man die Aufstellung verändere. „Ideen sind durchaus da, aber wir werden uns erst nach dem Abschlusstraining festlegen“, sagt der Trainer. Außer der stark verbesserungswürdigen Durchschlagskraft vorne gilt das zweite Augenmerk der Vermeidung leichtsinniger individueller Fehler jener Art, wie sie die zwei Gegentore gegen Hausham einleiteten.

Bei der SG ist man jedenfalls auf der Hut. „Waldram wird sich nicht einfach ergeben, das hat man im Hinspiel in den letzten zehn Minuten gesehen“, stellt Stephan Leitner fest. Er gehe von weiteren engen 90 Minuten aus, sagt der jetzige Haushamer und Ex-DJK-Coach. Zwar wähnt er sein Team durch die Auswärtstreffer-Regel und einem Tor Vorsprung leicht im Vorteil. „Aber der kann schnell weg sein“, mahnt Leitner. „Es ist alles offen, noch ist nichts entschieden.“

Diese Meinung teilt Dominik Irmer, der seine Mannschaft mit der Devise „Wir haben nichts mehr zu verlieren“ auf den Platz schickt. „Wir werden alles geben, alles raushauen“, so der DJK-Trainer und betont: „Und wenn es schlecht läuft, haben wir auch danach noch eine Chance. Aber daran denke ich noch gar nicht. Die Konzentration gilt jetzt nur dem Sonntag.“

DJK Waldram: Schubert, Hagenbucher – Bahnmüller, Ettenhuber, Faganello, Gebel, Gruber, Hensel, Kabbaj, B. Kresta, S. Kresta, Kutz, Ryan, Schwesig, Stingl, Thalbauer