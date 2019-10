DJK im Abstiegskampf

Kreisliga

von Thomas Wenzel schließen

DJK Waldram muss am Sonntag in Holzkirchen ran.

Waldram – Im Notfall muss man auf Altbewährtes zurückgreifen. Nein, bei Torwart-Legende Peter Rudrich (51) hat die DJK Waldram diesmal nicht anfragt. Aber der Ersatz für den von einer Torhüter-Verletzungskrise gebeutelten Kreisligisten ist auch nur unwesentlich jünger: Matthias Erl wird bis zur Winterpause den Kasten der DJK hüten, bei der mit Markus Kresta, Florian Schubert und Matthias Becker gleich drei Goalies schwerer verletzt sind. Dass der 40-Jährige seinen letzten Punktspieleinsatz 2016 in der dritten Mannschaft hatte, spielte keine Rolle: „Er hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen“, berichtet Spielertrainer Johann Latanskij.

Er kann für das Match am Sonntag beim TuS Holzkirchen II (15 Uhr) noch einige Rückkehrer begrüßen: Marley Amanquah („Mit seiner Erfahrung ist er enorm wichtig für die Mannschaft“), Benedikt Bergmoser, Johannes Gebel und Lukas Thalbauer. Dafür fehlen Bernhard Kresta (Leiste), Marco Walter (Schambein), Wolfgang Wenus und Paul Schlott (beide verletzt) und Sebastian Kresta (Urlaub). Mit Personalien hält sich der Coach allerdings nicht lange auf: „Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass wir uns im Abstiegskampf befinden.“ Bis zur Winterpause sei es deshalb das Ziel, „über den Strich“ (sprich: Platz zehn) zu kommen. Dies sei nur durch kompaktes Auftreten und einfaches Spiel zu bewerkstelligen. „Und wir müssen in die Köpfe reinbringen, dass Fußball ein Laufsport ist“, betont Latanskij. Er möchte deshalb beim Tabellenneunten in Holzkirchen „mindestens einen, am besten drei Punkte holen“.

DJK Waldram

Erl – Ettenhuber, M. Herberth, Gebel, Müller, Schwesig, Thalbauer, Seestaller, Bergmoser, Hauptmann, Faganello, Raic, Latanskij, Amanquah, Wernthaler.