DJK-Manager Kunzmann: "Wie bei Asterix, wir sind das wehrhafte Dorf"

Waldram vor Aufstieg

Waldram – Wenn die Spieler der DJK Waldram an diesem Montag ab 19.15 Uhr in die Vorbereitung auf die „Mission Aufstieg“ starten, werden bis auf den nach Königsdorf gewechselten Maximilian Baldus und den nach Dietramszell zurückgekehrten Dominik Sedlmayr alle Mann dabei sein.

Waldrams Sportlicher Leiter Peter Kunzmann stellte sich vorab den Fragen unseres Mitarbeiters Heinz Richter.

Herr Kunzmann, Ihr Team überwintert an der Tabellenspitze. Ändern sich die Ziele?

Wir wollten uns im oberen Tabellendrittel etablieren und ändern unsere Saisonziele nicht. Warum auch? Dadurch wird es nicht leichter, Spiele zu gewinnen. Je weiter wir oben stehen, desto mehr liegt der Fokus auf uns, und desto mehr werden sich die Gegner reinhängen. Der erste Tabellenplatz ist uns nicht geschenkt worden. Darin steckt viel Arbeit der Trainer und der Mannschaft. Wir sehen die Vorrunde nun als als Auftrag, diese Leistungen Woche für Woche zu bestätigen. Dass wir das über 28 Spieltage bringen können, müssen wir noch beweisen.

Wie kann sich die DJK in dem prominent besetzten Umfeld mit dem Bayernligisten BCF Wolfratshausen und dem Landesligisten TuS Geretsried behaupten?

Wie bei Asterix sehe ich die DJK Waldram als das kleine, wehrhafte Dorf, das sich zwischen den sportlichen Großmächten BCF und TuS befindet und sich dennoch seine Sympathien erspielt. Auch wegen der Art des Fußballs, den wir spielen, und des aktiven Vereinslebens. Wir versuchen bodenständig, authentisch und familiär zu sein und zu bleiben. Das zeichnet uns aus und wird auch anerkannt.

Also sind Sie rundherum zufrieden?

Unsere sportlichen Ziele sind erfüllt. Es muss aber auch das Umfeld passen, wenn man was erreichen will. Wir möchten ein Spektrum, das über die 110 Meter eines Spielfelds hinausgeht, davon profitieren wir alle. Sicherlich geben uns die letzten starken Auftritte das Gefühl, dass wir in dieser Liga an unserem Limit spielen. Neben der DJK und Garmisch mischen auch noch Habach, Otterfing und der starke Aufsteiger Brunnthal gehörig mit. Ich erwarte ebenfalls noch starke Antdorfer. In der Rückrunde wird es sicherlich auch gegen jede Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel sehr eng werden. Jedes Spiel wird heiß umkämpft, jeder Punkt zählt. Es ist noch lange nichts entschieden. Er wird spannend werden, garantiert.

Quelle: fussball-vorort.de