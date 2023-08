„Das ist schon bitter“: Rote Karte und 90+5-Ausgleich – Wolfratshauser Stadtderby endet Remis

Brenzlige Situation vor dem Waldramer Kasten, doch sowohl (v.li.) Lukas Thalbauer, die Farcheter Theodoros Mastoridis und Anton Stripic sowie DJK-Kapitän Valentin Toppe, Keeper Fabian Dickel und Marc Djokic verfehlen die strenge Hereingabe. Foto: hans demmel © hans demmel

Der DJK Waldram II und der BCF Wolfratshausen II trennten sich am Wochenende im Wolfratshauser Stadtderby Remis.

Waldram/Wolfratshausen – Auch wenn es zu Beginn des Wolfratshauser Stadtderbys in der A-Klasse 11 danach aussah, als würde es eine klare Angelegenheit für die DJK Waldram II, holte sich der BCF Wolfratshausen II beim 2:2 (0:1) am Ende doch einen Zähler. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und Luke Sotzeck tat sich schon bald die erste Chance auf. Sein Kopfball ging jedoch weit über das Ziel.

DJK Waldram II - BCF Wolfratsh. II 2:2 (0:1)

Letztlich konnten die Waldramer aber nicht den erforderlichen Druck aufbauen, und gab es tatsächlich eine Möglichkeit, war der starke Tino Klinkmüller im Gästegehäuse stets Herr der Situation. Nach gut einer Viertelstunde riskierte Theodoros Mastoridis einen Schussversuch auf den DJK- Kasten, traf zur – zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden – 1:0-Führung der Farcheter.

Für Torsteher Fabian Dickel war es die erste Aufgabe der Partie, die Kugel aus dem Netz zu holen. Kurze Zeit später die große Gelegenheit zum Ausgleich: Marc Djokic kam im Strafraum zu Fall, der Gefoulte schritt selbst zur Ausführung des Elfmeters, scheiterte jedoch an Klinkmüller. In der Folgezeit traute sich das Gästeteam dann öfter nach vorne, die Chancen aber gehörten Waldram.

Der Ausgleich fiel freilich erst nach Wiederbeginn und zwar in Unterzahl. Keeper Fabian Dickel hatte den trickreichen und flinken Mori Camara außerhalb des Strafraums von den Beinen geholt und sah vom gut leitenden Schiedsrichter Johannes Wittmann die rote Karte. DJK-Coach Lukas Haustein stellte sich zwischen die Pfosten. Doch auch mit einem Spieler weniger steckten die Platzherren nicht auf und wurden durch ein Tor von Marc Djokic belohnt. Lange konnten sich die Waldramer aber nicht darüber freuen, schon fünf Minuten später schob Mori Camara zur erneuten BCF-Führung ein.

Plötzlich sah es danach aus, als könnten die Farcheter ihren ersten Saisonsieg landen. Ralf Knobloch, kurz zuvor für Djokic auf den Platz gekommen, scheiterte noch mit einem kräftigen Schuss an Klinkmüller, ließ aber nur Sekunden später den Ball durch die Beine passieren. Benedikt Stoll kam freistehend an das Spielgerät und traf in der Nachspielzeit zum 2:2 (0:1)- Endstand.

Haustein war zufrieden: „Ansatzweise haben wir die Sache ganz gut gemacht. Der BCF hat es taktisch gut gemacht. Und dann der späte Ausgleich, das passt schon.“ Sein Gegenüber René Stoiber wäre grundsätzlich mit dem Remis zufrieden gewesen: „Doch wenn du die Führung so kurz vor dem Schlusspfiff verspielst, dann ist das schon bitter.“ (Hans Demmel)

Tore: 0:1 (17.) Mastoridis, 1:1 (61.) Djokic, 1:2 (66.) Camara, 2:2 (90.+5) Stoll. - Rot: Dickel (DJK/ 58.). - Schiedsrichter: Johannes Wittmann (SV Bad Tölz). - Zuschauer: 100.

DJK II: Dickel, Haustein - Schwesig, Thalbauer, Haas, Toppe, Wolf, Schulz, Djokic, Mannweiler, Beckmann, Sotzeck, - Ryan, Heidemann, Stoll, Knobloch.

BCF II: Klinkmüller - Ibraimov, A. Stipic, Muradian, Camara, Berisha, Didkovskyi, K. Stipic, Reitel, Juric, Mastoridis - Stoiber.