„Damit kann man leben“ - DJK Waldram bietet Spitzenreiter Real Kreuth Paroli und holt Punkt

Von: Rudi Stallein

Auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer: Die Waldramer um (v.re.) Matthias Stingl, Torwart Florian Schubert und Abdel Kabbaj verpassten einen möglichen Heimsieg. Foto: hans lippert © hans lippert

Die DJK Waldram hat einen Heimsieg gegen Spitzenreiter Real Kreuth verpasst. Coach Mücke fordert jetzt vollen Fokus auf die kommenden Aufgaben.

Waldram – Günther Mücke musste auch eine ganze Weile nach Spielschluss noch überlegen, wie er das Resultat einschätzen sollte. „Schlussendlich haben wir gegen den Tabellenführer unentschieden gespielt, damit kann man leben“, fasst der Waldramer Trainer das 1:1 seiner Elf gegen Real Kreuth zusammen. Aber er ließ auch eine Spur Enttäuschung durchschimmern: „Von den Chancen her ist es schade, dass wir uns nicht belohnt haben für den Einsatz und die Leidenschaft, die wir gezeigt haben.“

„Wenn wir da 2:0 oder 3:0 führen, kann Kreuth sich nicht beklagen.“

Beim Gang in die Pause fand Mückes Einschätzung zu einer überlegen gestalteten ersten Halbzeit viel Zustimmung: „Wenn wir da 2:0 oder 3:0 führen, kann Kreuth sich nicht beklagen.“ Doch mehr als ein Tor, das Daniel Ettenhuber mit einer entschlossenen Einzelaktion gelang, war nicht herausgesprungen. „Es gab ein paar Gelegenheiten, die wir nicht sauber zu Ende gespielt haben“, stellte Mücke fest.

DJK Waldram: Coach Mücke fordert vollen Fokus auf Duell gegen TSV Sauerlach

Beispielsweise scheiterte Benedikt Bergmoser mit einem Freistoß am Kreuther Torhüter. Und ein diagonaler Kopfball von Abdel Kabbaj klatschte vom Pfosten ins Feld zurück, wo der überraschte Kilian Müller, „die Gelegenheit versemmelte“ (Mücke). Die Quittung stellten die Gäste kurz nach Wiederbeginn aus: Die DJK-Hintermannschaft konnte den Ball mehrfach nicht klären, und der eingewechselte Ludwig Hofbauer ließ sich die günstige Gelegenheit nicht entgehen – 1:1.

„Das war deren zwingendste Chance im ganzen Spiel, aber bedingt durch unsere Fehler“, ärgert sich Mücke. „Wir hatten Kreuth am Rande einer Niederlage und hätten auch gerne die drei Punkte mitgenommen“, meint der DJK-Coach. Nun denke er sich: Ein Punkt ist besser als keiner. „Jetzt kommen Hausaufgaben, die wir auf jeden Fall ordentlich erledigen müssen“, richtet er den Blick auf die kommenden Partien. „Wir müssen uns jetzt total fokussieren auf das Spiel in Sauerlach am nächsten Wochenende.“ (Rudi Stallein)

DJK Waldram - FC Real Kreuth 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (37.) Ettenhuber, 1:1 (51.) Hofbauer. – Zuschauer: 200. DJK: Schubert - Müller, Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Münster, Kutz, Bahnmüller, Schmid, Gruber, Bergmoser. Eingewechselt: Hensel, Gebel, Blöckner