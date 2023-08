„Das Ziel ist ganz klar die Aufstiegsrunde“ - Schluss mit Nervenkitzel bis zum Ende in Waldram

Von: Rudi Stallein

Die DJK Waldram vor der Kreisliga-Saison 2023/24: (hinten, v.li.) Seppi Blöckner, Benedikt Bergmoser, Yannick Kutz, Luca Faganello, Abdel Kabbaj, Jakob Bahnmüller, (Mitte, v.li.) Mannschaftsbetreuer Simon Lenk, Trainer Rudi Ettenhuber, Daniel Dankesreiter (stellv. Abteilungsleiter), Benedikt Schiegl, Lukas Schwesig, Jakob Münster, Xaver Gruber, Kilian Müller, Robin Schellpfeffer, Daniel Ettenhuber, Dominik Wamsler (Abteilungsleiter), Physiotherapeutin Celine Bamann, Trainer Günther Mücke, (vorne, v.li.) Florian Häfner, Matthias Stingl, Florian Schubert, Michael Arndt, Maxi Haas und Korbinian Dosch. Foto: djk © djk

Die DJK Waldram will heuer nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Trainer Mücke ist zufrieden mit der Vorbereitung und heiß auf den Saisontart.

Waldram – An Nervenkitzel hat es in den vergangenen Jahren nicht gefehlt in Waldram. Aber mit dem Zittern um den Klassenerhalt soll es nun auch mal ein Ende haben. Zwar ist die stark verjüngte Mannschaft noch weit entfernt von der Qualität früherer Jahre, als die DJK ein Abonnement auf die Aufstiegsrelegation gebucht hatte. Aber den Sprung in die Meisterrunde wollen sie diese Saison ins Visier nehmen.

„Das Ziel ist ganz klar die Aufstiegsrunde, damit man in der Rückrunde auch mal ein bisschen was probieren kann und nicht ständig unter Druck spielt“, betont Günther Mücke. „Ich glaube, dass es wieder viel ganz enge Spiele gibt. Vielleicht kann Miesbach sich ein bisschen absetzen, aber alle anderen sehe ich auf Augenhöhe“, gibt der Waldramer Coach eine erste Einschätzung ab.

SG Hausham kommt zum Saisonfauftakt nach Waldram

In der Kreisliga 1 bekommt es seine Mannschaft zudem mit Aufsteiger TuS Geretsried II, Bezirksligaabsteiger MTV Berg, dem FC Real Kreuth, dem SV Münsing, dem Lenggrieser SC sowie der SG Hausham zu tun. Letztere gastieren zum Saisonauftakt am kommenden Freitag um 18.30 Uhr auf der Waldramer Schulsportanlage.

Die Vorbereitung stimmt Mücke und seine Trainerkollegen Rudi Ettenhuber und Manuel Kluge optimistisch. „Wir sind im Soll und insgesamt zufrieden. Die Trainingsbeteiligung ist gut und die Tests waren zufriedenstellend“, fasst der DJK-Coach zusammen. Vor allem in der Offensive, vorige Saison so etwas wie das Stiefkind im Waldramer Spiel, sei die Mannschaft „zielstrebiger, gieriger“ geworden. Das zeigte sich vor allem beim 7:1-Sieg beim ESV Penzberg und beim 6:0-Erfolg gegen Kreisklassenaufsteiger SG Baiernrain/Dietramszell.

DJK Waldram: Trainer Mücke hofft auf guten Einstieg in die neue Saison

Viel Selbstvertrauen tankte die Truppe vor allem beim 3:2-Erfolg gegen Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal. Und selbst bei der 1:5-Niederlage bei der Dritten Mannschaft des TSV 1860 München, sah Mücke sein Team „auf Augenhöhe, auch wenn es sich bei dem Ergebnis nicht so anhört“. Geschuldet war die Niederlage einem Rückfall in alte Zeiten: „Es haben nur die Tore gefehlt, wir hatten auch in dem Spiel Chancen ohne Ende.“

Insgesamt sieht der Coach sein Team „auf einem guten Weg – aber der Weg ist noch nicht zu Ende“, sagt das DJK-Urgestein, womit er besonders die Weiterentwicklung der Waldramer Philosophie („Das Team steht im Vordergrund, nicht der Einzelne“) meint. Nun freue man sich, dass es endlich mit der Punktrunde losgehe. „Die Vorfreude ist groß“, betont Mücke. „Ich hoffe, dass wir die Euphorie aus der vergangenen Rückrunde früher entfachen können und gleich gut einsteigen.“ (RUDI STALLEIN)