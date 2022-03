DJK Waldram konzentriert sich auf das Wesentliche: „Wie die Punkte zustande kommen, ist egal“

„Total unbefriedigend“: Guido Herberth, Trainer der DJK Waldram, erwartet eine deutlich bessere Rückrunde von seinem Team. © Rudi Stallein

Für den DJK Waldram geht es in der Rückrunde nur um nackte Ergebnisse. So gesehen war der Test gegen Penzberg ein Vorgeschmack auf das neue Jahr.

Penzberg/Waldram – Das Spiel bot wenige Gelegenheiten, um mit der Zunge zu schnalzen. Aber das war Guido Herberth im Hinblick auf die Fortsetzung der Punktrunde am kommenden Sonntag beim TSV Sauerlach offenbar ganz recht. „Wir haben uns von fußballerischem Feuerwerk im Augenblick verabschiedet. Wichtig sind die Punkte. Wie die zustande kommen, ist egal“, formulierte der Coach nach dem 2:0-Sieg seiner DJK Waldram im letzten Testspiel beim ESV Penzberg seine Erwartung für die kommenden Wochen.

Auch wenn es „keine Galavorstellung war, bei der man ins Schwärmen kommt“, zeigt Herberth sich zufrieden: „Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen, so wie wir es uns vorgenommen hatten.“ So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen „auch das Spiel nach vorn wesentlich besser“, was die entscheidenden Treffer zur Folge hatte. In der 63. Minute traf Simon Schmid per Kopfball zum 1:0. Kurz vor Schluss markierte Jannik Dreyer, der den Ball von Bernhard Kresta in den Lauf serviert bekommen, cool den 2:0-Endstand.

„So brauchen wir das jetzt auch in den Punktspielen“, fasst der DJK-Coach nach der gelungenen Generalprobe zusammen. Mit einem Augenzwinkern hob Herberth einen weiteren Effekt hervor, den die bevorstehende Saisonfortsetzung mit sich bringt: „Sehr positiv ist, dass sich rechtzeitig auch der Kader wieder füllt.“ (Rudi Stallein)