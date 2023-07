DJK-Freude über Kantersieg gegen Penzberg: „Pressen und Druck ausüben hat gut funktioniert“

Von: Rudi Stallein

DJK Waldram überzeugte gegen den ESV Penzberg. © Kutz

Die DJK Waldram gewann deutlich im Übungsspiel gegen den ESV Penzberg. Unter anderem überzeugte Korbinian Dosch mit einem Doppelpack.

Penzberg/Waldram – Der Mann hatte allen Grund zur Freude. „Das hat Spaß gemacht“, sagte Lukas Haustein nach dem 7:1-Kantersieg der Waldramer Fußballer im Testspiel beim ESV Penzberg. Weil seine Kollegen Günther Mücke, Rudi Ettenhuber und Manuel Kluge allesamt im Urlaub weilten, übernahm der Coach der DJK-Reserve für eine Partie die Regie an der Linie und kehrte mit einem Top-Ergebnis heim.

„Wir hatten uns vorgenommen von Anfang an zu Pressen, Druck auszuüben und den Gegner zu Fehlern zu zwingen“, so Haustein. „Das hat gut funktioniert.“

Korbinian Dosch mit Doppelpack – Bastian Schweiger mit Ehrentreffer

Und führte durch einen Doppelschlag von Korbinian Dosch, der zunächst einen Querpass von Luca Hensel (6.) verwertete und zwei Minuten später nach einem Freistoß eine Ablage von Abdel Kabbaj über die Linie drückte (8.), zu einer frühen 2:0-Führung. Luca Faganello erhöhte nach der ersten Trinkpause auf 3:0 (21.), ehe Waldram angesichts der extremen Temperaturen etwas das Tempo aus dem Spiel nahm.

„Nach der Pause haben wir dann nochmal Druck gemacht“, erklärte Haustein. Kabbaj traf in der 52. Minute zum 4:0, womit es über den Sieger der Partie keine Fragen mehr gab. Daran änderte sich auch nichts, als die Gastgeber wenig später durch Bastian Schweiger zum 1:4-Anschlusstreffer kamen.

Waldram beherrschte das Spiel nach Belieben und legte zum Ende hin nochmal an Intensität nach. Yannick Kutz (73.), Luca Hensel (89.) und erneut Faganello (90.) besorgten in der Schlussphase die weiteren Waldramer Tore. „Das hat mich sehr gefreut, dass wir auch in den letzten 20 Minuten noch auf dem Gas bleiben können“, stellte Haustein fest. Sein Fazit nach 90 Minuten: „Ich bin sehr zufrieden.“ (rst)