„Rumpfmannschaft“ hält gut dagegen: DJK Waldram verliert beim FC Penzberg

Von: Rudi Stallein

Der Kopfball von Abdel Kabbaj (re.) kurz vor der Pause ging daneben. Foto: hl/A © hl/A

DJK Waldram hat im Testspiel gegen den FC Penzberg verloren. Trainer Günther Mücke sah aber viel Positives. Gegen TuS Holzkirchen II folgte ein Remis.

Waldram – Zweiter Test, zweite 0:2-Niederlage – und trotzdem wieder ein zufriedener Trainer. „Es war der erwartet gute Test. Und die Mannschaft hat sich sehr gut aus der Affäre gezogen“, zeigte sich Günther Mücke angetan vom Auftritt seiner DJK Waldram gegen den klassenhöheren FC Penzberg. „Wir wollten viel Laufen, viel Zulaufen und stabil bleiben, wenn es mal negativ wird. Das haben wir zum größten Teil geschafft.“

Nachdem fünf Spieler kurzfristig ihre Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen abgesagt hatte, ließ sich sogar Trainer Dominik Irmer vorsichtshalber auf den Spielberichtsbogen setzen. Aber die „Rumpfmannschaft“ habe gut dagegengehalten, betont Mücke. „So viele Chancen hat Penzberg nicht kreiert.“

Allerdings benötigten sie auch nicht viele Gelegenheiten, um Tore zu machen. Das 1:0 erzielte schon in der 13. Minute Maximilian Panholzer, den die Waldramer Abwehr bei einer scharfen Flanke einen Moment aus den Augen gelassen hatte. Beim 2:0 nach einer Stunde Spielzeit hatte Denny Krämer nach einem Querpass freie Schussbahn.

Die Gäste waren ebenfalls nicht chancenlos, aber Julian Birker scheiterte im ersten Durchgang am glänzend reagierenden Penzberger Torhüter Marius Scurtu, der beim Kopfball von Abdel Kabbaj kurz vor der Pause nicht eingreifen musste.

Nach dem Seitenwechsel ließen Luca Hensel und Kevin Ryan gute Möglichkeiten ungenutzt. „Vorne haben wir unsere Chancen leider nicht gemacht“, bemängelte DJK-Coach Mücke. Läuferisch sind wir im Soll, aber in Richtung gegnerisches Tor haben wir noch Luft nach oben.“

Daran gilt es im nächsten Vorbereitungsspiel zu arbeiten. Am letzten Sonntag gastierte außerdem der TuS Holzkirchen II in Waldram. „Da wollen wir schon mehr unser Spiel, unsere Spielphilosophie durchbringen“, sagt Mücke. „Ob uns das gelingt, sehen wir am Spieltag, wenn wir wissen, ob alle Spieler dabei sind.“ (Endstand 1:1) (rst)