„Es kann nicht sein“: DJK Waldram besiegt TuS Geretsried - nimmt Reservespieler aber nicht ernst

Teilen

Die DJK Waldram zeigte gegen Geretsried eine wechselhafte Leistung. Im Test gegen Neuhadern will Coach Herberth sehen, dass seine Mannschaft immer Einsatz bringen kann.

Waldram – Zwar haben die Waldramer Fußballer zuletzt ihr Testspiel beim TuS Geretsried mit 2:1 für sich entschieden, doch so rechte Freude wollte darüber bei Trainer Guido Herberth nicht aufkommen. Zu schwankend war ihm die Leistung über 90 Minuten. Nach starker erster Halbzeit gegen den Landesligisten ließ seine Elf gegen die nach dem Seitenwechsel überwiegend mit Reservespielern bestückte TuS-Truppe stark nach.

„Es kann nicht sein, dass wir gegen höherklassige Mannschaften mithalten und Top-Leistungen abrufen, und gegen vermeintlich schwächere keine Leidenschaft auf den Platz bringen“, ärgert sich der DJK-Coach. „Das ist zu einem großen Teil Kopfsache.“

Im Vorbereitungsspiel am Freitagabend gegen den FC Neuhadern (19 Uhr) erwarte er ein Engagement, wie gegen den TuS in Halbzeit eins, so Herberth. Das wird nicht einfach, denn weder ist die Partie ein Derby, noch spielt der Gegner zwei Etagen höher, sondern in der Kreisliga München, wo die Truppe von Trainer Matthias Luginger den zweiten Platz belegt.

Im Waldramer Kader wird es leichte Veränderungen geben. So ist Lukas Schwesig erstmals nach seinem fünfmonatigen Spanien-Aufenthalt wieder dabei. Xaver Gruber ist privat verhindert. Zudem sei bei zwei, drei Spielern ein Einsatz gegen Neuhadern krankheitsbedingt noch fraglich.

Die Erwartungen des Trainers bleiben davon unberührt: „Wir müssen den Hebel dieses Mal schon in der Vorbereitung umlegen, und nicht erst, wenn es in der Liga wieder ernst wird“, mahnt Guido Herberth. „Sie müssen einfach in den Kopf kriegen, dass sie gut spielen können und das auch auf den Platz bringen – und zwar nicht nur gegen die Guten.“ (rst)