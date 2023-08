DJK Waldram: „Nur das Ergebnis passt nicht ganz“ - Gute Generalprobe mit Schönheitsfehlern

Von: Rudi Stallein

Textilprobe im letzten Testspiel: Benedikt Bergmoser (am Ball) brachte die DJK Waldram gegen Holzkirchen II mit 1:0 in Führung. Am Ende hieß es 1:1. Foto: rst © rst

Die DJK Waldram hat gegen die Reseve aus Holzkirchen einen Sieg verpasst. Trainer Günther Mücke ist dennoch nicht unzufrieden mit seinem Team.

Waldram – „Im Großen und Ganzen zufrieden“ zeigte sich Günther Mücke mit dem Testspiel seiner DJK Waldram gegen Kreisliga-Absteiger TuS Holzkirchen II. „Nur das Ergebnis passt nicht ganz“, monierte der Trainer die mangelhafte Chancenverwertung vor allem im zweiten Abschnitt.

Die größte Gelegenheit bot sich allerdings in der starken Anfangsphase der Gastgeber: Ein leichter Rempler gegen Benedikt Bergmoser erschien Schiedsrichter Nicolas Fährmann elfmeterwürdig. Weil TuS-Torhüter Henrik Böhmer den von Luca Faganello getretenen Ball aus dem Eck fischte, ebbte die Holzkirchener Empörung rasch ab. Frech überlistet wurde Böhmer kurz vor der Pause: Bergmoser trat den Ball beim Freistoß aus 16 Metern links um die Mauer herum ins kurze Eck zur 1:0-Führung (44.) für die Platzherren.

Bergmosers Tor wird wegen Abseits aberkannt - Brezina gelingt Ausgleich aus spitzem Winkel

Diese versäumten es, nach der Pause schnell für klare Verhältnisse zu sorgen: Faganello zielte in der 47. Minute knapp am Ziel vorbei. Nach einer Stunde Spielzeit trat Bergmoser den Ball erneut ins Tor – wurde allerdings wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Im Gegenzug gelang den Gästen der glückliche Ausgleich: DJK-Torhüter Michael Arndt entglitt das schon sichergeglaubte, regennasse Spielgerät, weshalb Sebastian Brezina den Ball relativ ungehindert aus spitzem Winkel zum 1:1 ins lange Eck trat. Bei dem Ergebnis blieb es bis zum Schluss, weil beide Teams auch beste Möglichkeiten ungenutzt ließen.

„Die erste Halbzeit war von unserer Seite tadellos, in der zweiten waren wir nicht mehr so zwingend“, so das Fazit von Günther Mücke. „Insgesamt ist es ein gutes 1:1, weil wir viele Chancen kreiert haben.“ (rst)