DJK Waldram: Hagel beendet das Spiel in Kreuth

Von: Rudi Stallein

Ausbeute aus Kreuth: Einen Punkt nimmt Waldram wohl mit. DJK © DJK Waldram

Kreuth/Waldram – Tischtennisballgroße Hagelkörner haben die Kreisliga-Partie zwischen dem FC Real Kreuth und der DJK Waldram beendet. In der 88. Minute beim Spielstand von 1:1. „Wir hätten mit dem Unentschieden gut leben können“, sagt DJK-Trainer Günther Mücke. Doch über die Wertung des abgebrochenen Spiels entscheidet nun das Sportgericht.

Es hatte perfekt begonnen für die Gäste: Einen Flankenball von Xaver Gruber nahm Luca Faganello in der zweiten Minute aus der Luft herunter und jagte ihn mit dem nächsten Kontakt zur 1:0-Führung für die DJK ins Netz. „Damit hatten wir ihnen in der Anfangsphase für eine Weile den Zahn gezogen“, stellt Mücke fest.

Erst nach einer Trinkpause nach rund 25 Minuten fand Kreuth besser ins Spiel. Das setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Die Gastgeber zogen rund um den 16er ihr Spiel auf, Waldram agierte nur verhalten, was sich in der 70. Minute rächte: Nach einem Eckball fühlte sich kein Waldramer so richtig zuständig, die Situation zu klären und Tobias Frank am 1:1-Ausgleich zu hindern. Dann zogen schwarze Wolken auf, zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit unterbrach der Unparteiische die Partie – und pfiff angesichts eines Hagelschauers, bei dem nach Aussage des DJK-Trainers einige Autoscheiben zu Bruch gingen, nicht wieder an. Auch der Mannschaftsbus musste wegen eines zertrümmerten Dachfensters ausgetauscht werden. Den Spaß ließen sich die Waldramer Kicker jedoch nicht verhageln – sie feierten zum Abschluss der Reise wie geplant mit einem Besuch im Tegernseer Bräustüberl. RUDI STALLEIN

Tore: 0:1 (2.) Faganello, 1:1 (70.) Frank, – Schiedsrichter: Daniel Stark, – Zuschauer: 100. DJK Waldram: Schubert - Müller, Stingl, Kabbaj, Kutz, Faganello, Häfner, Gruber, Bergmoser, Hensel, David Velickovski. Eingewechselt: Münster, Schellpfeffer, Thalbauer.