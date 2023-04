DJK Waldram nach Pleite ratlos: „Das ist ein Tiefpunkt in der Waldramer Fußballgeschichte“

Von: Rudi Stallein

In der Zwickmühle stecken die Waldramer um Kapitän Florian Häfner (Mi.) nach der Niederlage gegen Sauerlach. © hl

Konsterniert und ratlos zeigten sich die Waldramer Verantwortlichen nach enttäuschenden 90 Minuten.

Waldram – „Das ist ein Tiefpunkt in der Waldramer Fußballgeschichte“, stammelte Daniel Dankesreiter, 2. Abteilungsleiter des Kreisligisten. „Recht viel schlimmer kann’s nicht werden“, fügte der Technische Leiter Peter Kunzmann hinzu. 85 Minuten hatte ihre Mannschaft im Spiel gegen den TSV Sauerlach auf ein Tor gespielt, am Ende aber mit 1:2 verloren und den Gästen, die zuvor in 14 Spielen lediglich einen Punkt gewonnen hatten, den ersten Sieg in der laufenden Saison geschenkt.

Begonnen hatte die Partie für die Hausherren ganz nach Wunsch. In der zehnten Minute wuchtete Jakob Münster den Ball nach einem zielgerichteten Angriff über die rechte Seite zur 1:0-Führung für die Gastgeber ins Netz. Wenig später zielte Luca Faganello mit einem Distanzschuss knapp vorbei, ehe er einen Freistoß aus 20 Metern übers Tor trat. Nach dem Seitenwechsel hätten Faganello, der an TSV-Torhüter Athanasios Kourdelakis scheiterte, und Kevin Ryan, der nur den Pfosten traf, die Partie vorzeitig entscheiden können. Taten sie aber nicht, was sich im Fußball bekanntlich häufig rächt: Nach Foul im Waldramer Strafraum erzielte Manuel Mughetto per Elfmeter den 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später umkurvte Mughetto DJK-Schlussmann Schubert und schob aus spitzem Winkel zum 2:1-Siegtreffer für Sauerlach ein.

Auf Waldramer Seite sind außer den verlorenen drei Punkten mit Lukas Schwesig (Schulter) und Luca Faganello (Knöchel) zwei vermutlich längerfristige Ausfälle zu beklagen. „Ich muss das Spiel erst mal sacken lassen“, suchte Trainer Dominik Irmer nach dem Schlusspfiff nach Worten. „So können wir jedenfalls nicht weitermachen. Fakt ist: Mit so einer Leistung haben wir in der Liga nichts verloren.“ (rst)

DJK Waldram – TSV Sauerlach 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (10.) Münster, 1:1, 1:2 (61., 70.) Mughetto.

DJK: Schubert - Müller, Schwesig (38., Bahnmüller), Schiegl, Ettenhuber, Kutz (73., Gruber), Faganello (76., Schellpfeffer), Haefner, Münster (50., Ryan), Hensel (73., Schmid), Gebel.