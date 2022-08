DJK Waldram: Eine Saison, um sich zu finden

Von: Rudi Stallein

Das Team der DJK Waldram in der Saison 2022/23: (hinten, v. li.) Fabian Raic, Jakob Bahnmüller, Luca Faganello, Abdel Kabbaj, Xaver Gruber, Kevin Ryan, Yannick Kutz, Giuseppe Loto, (Mitte) Dominik Irmer, Francis Booth, Benedikt Bergmoser, Seppi Blöckner , Florian Häfner, Korbinian Dosch, Günther Mücke, Simon Lenk, (vorne) Kilian Müller, Matthias Stingl, Maxi Seestaller, Florian Schubert, Luke Sotzek, Benedikt Schiegl, Johannes Gebel. Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die DJK Waldram hat eine schwierige Saison hinter sich. Am Ende konnte der Abstieg aus der Kreisliga gerade so verhindert werden. Ein Umbruch steht an.

Waldram – Für Krimi-Liebhaber unter den Waldramer Fußballfans hatte die vorige Saison das Zeug zum Bestseller. Nach dreizehn Spielen in Folge ohne Sieg verwandelte sich die kollektive Niedergeschlagenheit erst im allerletzten Moment in einen trunkenen Freudentaumel, nachdem der WSV Unterammergau im dritten Relegationsspiel mit 2:0 niedergerungen worden war. Auf diese Form von Nervenkitzel will man diese Saison, in der die Mannschaft des Trainer-Duos Dominik Irmer und Günther Mücke vor einem Umbruch steht, verzichten.

„Wir werden vielleicht nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen können, aber wir haben alte Zöpfe abgeschnitten. Das bringt die Chance, bei Null anzufangen und eine neue Hackordnung entstehen zu lassen“, sagt das Waldramer Urgestein Mücke, das selbst mit einer Bürde in die Saison geht. In den zwei vorangegangenen Spielzeiten hatte der damalige Co-Trainer Rudi Ettenhuber, der immer dann ins Trainerteam beordert wurde, wenn es im und um das Kreisligateam brannte, erheblich dazu beigetragen, dass der Abstieg zweimal vermieden wurde. „Der hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Dass wir noch Kreisliga spielen, daran hat der Rudi großen Anteil“, dankt Nachfolger Mücke.

Trainer-Duo Dominik Irmer und Günther Mücke haben Großes vor mit dem DJK Waldram

Der steht nun gemeinsam mit Irmer in der Pflicht und sieht die Trainer in einer besonderen Verantwortung. „Jeder muss begreifen, dass das Team das höchste Gut ist. Dominik und ich wollen da als Trainer-Team vorangehen.“ Erste Erfolge können die Zwei bereits verbuchen. „Es kommt die Spielfreude zurück. Kameradschaft steht wieder hoch im Kurs“, hat der frühere Waldramer Torjäger festgestellt. „Das war in der Rückrunde erst in den letzten Spielen so.“ Nun möchte man von Anfang sehen, dass die Spieler „laufen, kämpfen, Freunde haben und mit einem Lächeln im Gesicht Fußball spielen“, wie der Coach eines seiner Ziele formuliert.

Personell wird die Mannschaft ein anderes Gesicht haben, da mit Sebastian Kresta (Karriereende), Bernhard Kresta (zum Bezirkligisten MTV Berg) und Paul Schlott (zum TSV Königsdorf) und Matthias Herberth („Ruhestand“, Mücke) mehrere Säulen aus den letzten Jahren wegfallen. Die Lücken schließen sollen Spieler wie Florian Häfner, Daniel Ettenhuber, Johannes Gebel, Luca Faganello oder Rückkehrer Benedikt Bergmoser, denen Mücke „Leader“-Rollen zuweist.

DJK Waldram: Personelle Veränderungen stehen an

Dazu gesellen sich neben Neuzugang Giuseppe Loto, der vom BSC Sendling zur DJK wechselte, ein halbes Dutzend Eigengewächse aus der U19. „Da kommen welche, die im Training schon auf Augenhöhe sind, aber sie müssen sich an die Wettkampfhärte, an das Tempo im Herrenfußball gewöhnen“, billigt der Coach den jungen Talenten genügend Eingewöhnungszeit zu.

Die Ziele sind klar abgesteckt. „Die Mannschaft, die sich so schwer getan hat, will zeigen, dass sie besser ist, als in der letzten Saison“, betont Mücke, der die sportlichen Perspektiven zurückhaltend formuliert. „Ganz oben werden wir nicht landen. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir unter den ersten Drei landen. Aber mit Ohlstadt, Polling und Peißenberg sehen wir uns auf Augenhöhe“, so der DJK-Trainer. Klar sei auch: „Das ist ein Jahr, um sich zu finden.“ (Rudi Stallein)