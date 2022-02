„Die erste Halbzeit war unterirdisch“ - DJK Waldram geht im Kreisliga-Duell beim FC Neuhadern unter

War mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden: Waldram-Trainer Guido Herberth. © Rudi Stallein

Der DJK Waldram verlor sein Testspiel beim FC Neuhadern deutlich mit 2:8. Vor allem die erste Hälfte missfiel Trainer Guido Herberth.

Neuhadern/Waldram – Als am Freitagabend das Fußball-Testspiel der DJK Waldram gegen den FC Neuhadern angepfiffen wurde, konnte man damit rechnen, dass bald der angekündigte Sturm losgehen würde. Der fegte tatsächlich wenig später über den Kunstrasen, aber nicht als Naturgewalt, sondern in Form eines Neuhaderner Angriffswirbels.

Die ersten Minuten waren ganz nach dem Geschmack von DJK-Trainer Guido Herberth: Seine durch zahlreiche krankheits-, corona- und urlaubsbedingte Absagen arg dezimierte Elf begann aggressiv und ging durch Kevin Ryan in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. „Danach haben sie wohl gedacht, das Spiel locker über die Bühne zu bringen“, kritisierte der Coach. Das ging nach hinten los, denn in der Folgezeit überzeugten die Gäste mit „sehr gutem Pressing“, wie Herberth anerkannte. Bis zur Pause zogen die Gäste durch Tore des Ex-Farcheters Christian Duswald, Muca Mauerer, Korbinian Jürgens, Mateo Vidmar und Dominik Schwankl auf 5:1 davon. „Die erste Halbzeit war unterirdisch“, musste der DJK-Coach eingestehen.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn ließ Mauerer mit dem 6:1 keine Zweifel aufkommen, welches Team den Platz als Sieger verlassen würde. Bernhard Kresta verkürzte in der 62. Minute zwar auf 2:6 und sorgte so für eine hundertprozentige Chancenverwertung der Gastgeber. „Zwei Chancen, zwei Tore“, stellte Guido Herberth mit einem Anflug von Sarkasmus fest. Bei Neuhadern trugen sich noch Benjamin Hastreiter und Markus Liebhart in die Liste der Verantwortlichen für den am Ende aus Waldramer Sicht „vielleicht ein bisschen zu hohen“ 8:2-Sieg ein. Das Fazit des Waldramer Übungsleiters: „Es gibt Spiele, aus denen man sehr viel lernen kann. Dieses war so ein Spiel.“ (Rudi Stallein)