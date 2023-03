„Dann geht‘s nicht...“: DJK Waldram enttäuscht beim FC Real Kreuth

Von: Rudi Stallein

Gestoppt wurden die Waldramer um Wolfgang Wenus (li.) in Kreuth. © Kalup

Ein „bisserl enttäuscht“ seien sie schon, räumte Trainer Günther Mücke nach dem misslungenen Auftritt und der 1:3 (1:1)-Niederlage der Waldramer Fußballer beim FC Real Kreuth ein.

Kreuth/Waldram – Dabei hatte es so gut begonnen. In der 23. Minute servierte André Menzel den Ball in die Schnittstelle, wo Luca Hensel in den Strafraum marschierte und den Ball ins entfernte linke Toreck platzierte. Zum 1:0 aus Sicht der Waldramer, deren Trainer sich das so in etwa vorgestellt hatten.

Aber der weitere Spielverlauf ließ sie zunehmend rätseln. Kreuth entfachte nun den Druck, den sie anfangs von den Gästen erhalten hatten und zeigte sich über die restliche Spielzeit deutlich aggressiver. „Wir haben ihnen zuviel Räume gegeben“, haderte Mücke. Hinzu kam bei dem einen oder anderen eine Portion Unerfahrenheit, wie bei der Entstehung des Kreuther Ausgleichs. Menzel agierte im Halbfeld etwas zu ungestüm im Zweikampf, was ein Foul und somit den Freistoß zur Folge hatte, den Moritz Mack zum 1:1 ins Tor vollendete.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir mutiger sein, aber das ging vor allen in den ersten 20 Minuten ein bisschen in die Hose“, sagte Mücke. Einem Waldramer Ballverlust im Mittelfeld ließen die Gastgeber ein schnelles Umschaltspiel folgen, die anschließende Flanke fand einen recht freistehenden Angreifer, der zum 2:1 für Real einköpfte. „Da waren wir nicht am Mann, haben zu lappert agiert“, ärgerte sich der DJK-Coach. Zwar gab es Gelegenheiten, noch einmal auszugleichen, aber die Bemühungen von Yannick Kutz, Luca Faganello und Hensel waren allesamt nicht von Erfolg gekrönt. Letztlich durften sich die Gäste bei ihrem Schlussmann Florian Schubert bedanken, der mit einigen starken Aktionen vor allem im zweiten Durchgang dafür sorgte, dass sich die Niederlage in Grenzen hielt. Beim Konter vier Minuten vor Schluss, den Mack mit dem Treffer zum 3:1-Endstand abschloss, war auch er machtlos.

Die Partie habe „gezeigt, dass jedes Spiel purer Abstiegskampf ist“, fasste Mücke zusammen. „Und wenn man da nicht präsent ist, dann geht’s nicht. Das war heute so.“

FC Real Kreuth - DJK Waldram 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 (23.) Hensel, 1:1, 2:1, 3:1 (30., 62., 86.) Mack. Zeitstrafen: Frank (39., Kreuth), Kabbaj (47., Waldram). Schiedsrichter: Fridolin Angerer. Zuschauer: 100.

DJK Waldram: Schubert - Müller, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Häfner, Münster, Hensel, Gebel, Thalbauer. Eingewechselt: Ryan, Gruber, Menzel, Wenus.