„Haben kein klares Konzept“ – DJK-Waldram-Knipser Faganello nimmt Spieler und Trainer in die Pflicht

„Hauptsächlich liegt die Schuld bei uns Spielern“: Luca Faganello (am Ball) und die DJK Waldram sind durch die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen Sauerlach tief in eine Krise geschlittert. © rudi stallein

In Waldram geht mal wieder die Angst um. Die Angst, dass am 29. Mai, wenn der zehnte Spieltag der Abstiegsrunde abgepfiffen ist, für die Fußballer der DJK auch das Kapitel Kreisliga fürs Erste Geschichte sein könnte.

Waldram – Nach zwei Spielzeiten, in denen man sich auf der Zielgeraden soeben noch retten konnte, ist mit der jüngsten 1:2-Niederlage gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden TSV Sauerlach mal wieder ein Tiefpunkt erreicht.

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen das bisherige Schlusslicht (mit einem einzigen Remis und 4:99 Toren in der Herbstrunde) herrschte rund um die Schulsportanlage schlechte Stimmung und kollektive Ratlosigkeit. Davon kann sich auch Luca Faganello (25) nicht freimachen, wie er im Interview mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein eingesteht.

Herr Faganello, Ihr Trainer Günther Mücke hatte vor dem Spiel gegen Sauerlach einen Wunsch geäußert. Er wolle am Ende nicht sagen müssen: „Zefix, schon wieder vergeigt, was ist da los?“ Können Sie es ihm beantworten oder sind sie noch sprachlos nach der Niederlage?

Das definitiv – aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem derzeit die Sprache fehlt. Wir sind alle, wie soll ich sagen, relativ perplex, weil wir uns das natürlich anders vorgestellt haben – vor allem gegen Sauerlach. Aber wir sind im Augenblick für Teams, die über einen längeren Zeitraum keinen Sieg mehr eingefahren haben, offenbar ein prima Aufbaugegner. Wir passen uns dem Gegner an und lassen uns einlullen – da sind wir Spieler alle derselben Meinung. Wir wissen, was das Problem bei uns ist, aber wir können selber nichts ändern.

Werden Sie doch mal konkret: Was genau ist aus Ihrer Sicht das Problem?

Ich würde sagen, wir haben kein klares Konzept, wie wir spielen wollen. Wir hatten jetzt zehn, elf Wochen Vorbereitung und in dieser Zeit ist irgendwie nie klar geworden, wie wir spielen wollen, was wir spielen wollen. Ob wir die Bälle hinten rausjagen wollen, ob wir rausspielen wollen – das ist nie klar kommuniziert worden. Ich finde, für die Kreisliga sollte man schon ein Konzept vorgeben, wie man spielt. Es hat nicht jeder die gleiche Fußball-Ausbildung genossen. Ich will nicht gegen die Trainer wettern, aber es ist irgendwie erstaunlich, dass wir kein klares Konzept haben.

Wird darüber intern gesprochen?

Wir sprechen im Spielerrat öfter darüber, wir hatten am Anfang der Vorbereitung auch mit den Trainern eine Sitzung, wo wir von unserer Seite aus alles angesprochen und mehr oder weniger klargemacht haben.

Nämlich?

Wir haben gesagt, dass es eine gewisse Formation, eine gewisse Aufstellung gibt, die wir spielen wollen. Also nicht an Spielern festgemacht, sondern als Spielsystem. Wir haben dann in der Vorbereitung einiges ausprobiert, aber nie eine Konstante gefunden. Vor allem in den letzten Partien nicht. Da sollte man schon bei einem festen System bleiben, finde ich.

Also sind die Trainer schuld an der Misere?

Die Trainer haben an dem Ganzen sicher auch eine Teilschuld, aber hauptsächlich liegt die Schuld bei uns Spielern. Wir sind auf dem Platz und wir müssen auf dem Platz liefern. Und das kommt nicht rüber. Wir sind Trainingsweltmeister, weil wir wirklich super trainieren. Da klappt alles, der Abschluss stimmt. Wir haben Einheiten, wo Abschlussspiele 8:8 oder 8:7 ausgehen. Und auf dem Fußballfeld ist dann irgendwie der Wurm drin.

Das hört man schon seit zwei Jahren. Auch gegen Sauerlach mangelte es nicht an Torchancen. Woran liegt’s, dass die keiner reinmacht?

Selbstvertrauen, würde ich mal sagen. Oder weil man sich sicher ist, dass es eigentlich schon ein klares Tor ist – und dann macht man es doch nicht. Wir schalten unseren Kopf vor dem Tor ein, und das darf man nicht. Das würde ich für mich auch genauso in Anspruch nehmen.

Wenn man das weiß, kann man dann den Kopf nicht einfach ausschalten?

Dafür gibt es leider keinen Knopf. Es ist auch eine Frage der Konzentration – oder vieler kleiner Faktoren, die einen plötzlich rausbringen.

Was meinen Sie damit?

Gegen Sauerlach haben wir bis zur Verletzung vom Lukas Schwesig den Gegner eigentlich super im Griff gehabt. Und dann waren wir schon wieder relativ passiv auf dem Platz. Wir haben zwar ab und an noch unser Spiel gemacht, aber irgendwie sind es kleine Nuancen, die uns immer aus dem Tritt bringen.

Nimmt so etwas die Mannschaft psychisch so stark mit?

Es ist bei uns schon länger so, dass solche Sachen der Psyche der Mannschaft schaden. Vielleicht weil wir immer wieder Ausfälle kompensieren müssen. Wir haben keine Konstanz in der Aufstellung und können nie mal über mehrere Spiele mit der gleichen Startaufstellung spielen, weil immer irgendwas Blödes passiert. Aber das sehe ich als kleinstes Problem an.

Welche sind dann die größeren?

Ein Problem ist, dass wir keine Drecksau auf dem Platz haben, keine Führungsperson, die mal eine Ansage macht. Und dann fehlt es bei uns vor dem gegnerischen Tor genauso, wie es hinten beim Verteidigen auch fehlt. Wir brauchen Charaktere auf dem Platz, da nehme ich mich nicht aus. Ich bin auch kein so ein Charaktertyp im Augenblick, weil ich mich zu viel auf mich selber konzentrieren muss. Ich kann aber auch nicht sagen, warum ich die Mannschaft auf dem Feld nicht führen kann.

Ich habe den Eindruck, das geht nicht nur Ihnen so?

Definitiv, das geht allen so, die da als potenzielle Führungsspieler genannt worden sind, ob es ein Florian Häfner ist, ein Daniel Ettenhuber, ein Yannick Kutz oder ein Johannes Gebel. Das sind für mich alles Spieler, die mal laut sein sollten auf dem Platz – aber bei uns ist es still, ich glaube, es ist in der Kirche lauter.

Stimmt, es war auffällig, dass es gegen Sauerlach sogar nach dem Rückstand total ruhig war auf dem Platz ...

Ja, es war super ruhig, keiner hat mehr Verantwortung übernommen. Das geht schon seit zwei Saisons so, dass wir eigentlich immer am Anfang unser Spiel ganz gut machen. Dann kommen wieder ein paar Szenen, durch die wir uns rausbringen – ob’s blöde Fouls sind, ob’s mal Torchancen sind, die wir nicht nutzen. Das sind alles Aktionen, die uns aus irgendeinem Grund immer wieder aus dem Spiel bringen. Ich bin selber ratlos, warum das so ist. Wir Spieler sind nicht in der Lage, uns dann wieder aus dem Trott rauszuholen. Und ich würde auch mal behaupten, dass dafür von Außen auch nicht so die richtigen Ansagen kommen.

Seit zwei Spielzeiten steckt die DJK permanent im Abstiegskampf. Lügt man sich nicht langsam selbst in die Tasche? Reicht es schlichtweg nicht mehr für die Kreisliga?

Das ist bestimmt auch ein Thema, das wir jetzt angehen müssen, ob es bei uns überhaupt noch für die Kreisliga langt. Aber ich würde im Moment nicht sagen, dass es nicht langt. Wir müssen uns selber wieder mehr pushen, heiß auf jedes Spiel machen. Ich habe das Gefühl, dass bei einigen so ein bisschen diese Waldram-Mentalität von früher fehlt. Diese Mentalität, für diesen Verein zu siegen, und für diesen Verein alles zu geben. Das ist seit zwei, drei Jahren weg.

Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass diese Saison gut ausgehen wird?

Die letzten zwei Jahre hat es ja auch irgendwie geklappt, dass wir uns rausgezogen haben. Irgendwie kommen wir auch dieses Mal wieder da raus, wir müssen nur herausfinden, wie. Das ist die wichtigste Frage, die wir uns jetzt selbst beantworten müssen. Als Konsequenz aus der Niederlage ist für Dienstag eine Spielerbesprechung angesetzt – so ein richtiges Krisengespräch, wo sich jeder mal auskotzen soll. Aber dann müssen wir wieder angreifen, dann gilt es, aus den letzten acht Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen.

Am Samstag hatte man den Eindruck, dass Sie länger dabei nicht helfen können, weil sie wieder einen Schlag gegen den lädierten Knöchel bekommen haben. Wie geht es Ihnen?

Es geht heute schon viel besser. Ich kann ohne Schmerzen auftreten, bin aber in der Früh gleich nochmal beim Arzt zum Nachkontrollieren. Aber ich glaube, dass es dieses Mal keine so langwierige Sache werden wird.