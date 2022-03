DJK Waldram: Leistungssteigerung gegen MTV Berg versöhnt Coach Herberth

Guido Herberth sah die erhoffte Reaktion seiner Mannschaft gegen den MTV Berg. © Markus Nebl (www.fupa.net/oberbayern)

Guido Herberth hatte seine Mannschaft nach der Pleite gegen Deisenhofen hart kritisiert. Nach der Leistung gegen den MTV Berg lobt der Coach seine Mannschaft.

Berg/Waldram – Deutlich verbessert präsentierten sich die Waldramer Fußballer im Testspiel beim MTV Berg. Zwar musste sich seine Elf nach einer frühen 2:0-Führung am Ende mit einem 3:3-Unentschieden begnügen, dennoch war Guido Herberth dieses Mal angetan. „Das war eine ordentliche Leistung und die erwartete Reaktion nach der Niederlage gegen Deisenhofen“, stellte der DJK-Coach fest. „Da war eine ganz andere Körpersprache auf dem Platz, von der Einstellung hat alles gepasst.“

Die Gäste agierten gegen den Bezirksligisten mit einer etwas defensiver ausgerichteten Taktik, gingen aber dennoch durch zwei Standards in Führung: Simon Schmid traf nach einer Ecke per Kopfball am vorderen Torpfosten zum 1:0 (10.). Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete das Spielgerät schließlich als Flanke am zweiten Pfosten, wo Matthias Stingl ebenfalls mit dem Kopf auf 2:0 (12.) erhöhte.

„Ich hoffe, dass es irgendwann in die Köpfe geht, dass sie so eine Einstellung immer brauchen.“

„Dann haben wir leider Geschenke verteilt“, monierte Herberth, dass sein Team durch leichte Fehler den Anschlusstreffer zum 1:2 (14.) unterstützte wie das 2:2 (56.) durch Sarek Suplit. In der 66. Minute drehte Berg die Partie durch Marcel Höhne, der zum 3:2 traf. Daniel Ettenhuber glich wenig später zum 3:3-Endstand aus. Den möglichen Siegtreffer verpasste Bernhard Kresta, der kurz vor Schluss nur den Pfosten traf.

Der Trainer war dennoch versöhnt. „Ich hoffe, dass es irgendwann in die Köpfe geht, dass sie so eine Einstellung immer brauchen“, so Herberth. Am kommenden Wochenende weilt die DJK im Trainingslager in Slowenien. Dort absolviert man ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den SV Waldhausen (A-Klasse Inn-Salzach-Kreis). (rst)