Waldrams Führungsspieler Abdel Kabbaj im Interview: „Sehe das Unentschieden als Gewinn für uns“

Von: Rudi Stallein

Innenverteidiger Abdel Kabbaj (Mitte) ist mit gerade einmal 22 Jahren Waldramer Führungsspieler. © Rudi Stallein

Zuletzt erlebten Abdel Kabbaj und die DJK Waldram ein Spiel mit Höhen und Tiefen gegen den LSC. Der Spieler sieht das Remis aber trotzdem als Gewinn.

Waldram – Nach drei Jahren permanentem Abstiegskampf will sich die DJK Waldram in dieser Saison wieder an vorderen Tabellenplätzen orientieren. Doch die neue Spielzeit begann ebenso holprig wie die vorherige. Beim 3:3 gegen den Lenggrieser SC am zweiten Spieltag schickte die Elf um Innenverteidiger Abdel Kabbaj ihre Fans wie auch ihre Trainer durch ein Wechselbad der Gefühle.

Der Verlauf der Partie stimmt den 22-jährigen Sozialversicherungsfachangestellten im dualen Studium jedoch zuversichtlich, dass es mit seiner Mannschaft aufwärtsgeht, wie er im Interview mit unserem Reporter Rudi Stallein betont.

Herr Kabbaj, nach dem Spiel gegen Lenggries drängt sich die Frage auf: Seid ihr Achterbahnfans?

Eigentlich nicht (lacht). Aber ein bisschen Spannung ist doch auch nicht schlecht.

Was haben Sie in der 56. Minute gedacht, als der Gegner durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten plötzlich 2:0 führte?

Dass es wieder anfängt wie im Vorjahr, dass wir besser sind, aber vorne keine Tore schießen und dann hinten die Dinger reinkriegen.

Was war los speziell beim 0:2, wo Sie nicht ganz unbeteiligt waren?

Wir haben wieder geschlafen. Es sind ein paar Kleinigkeiten zusammengekommen, obwohl wir eigentlich gut im Spiel waren. Dann haben wir durch Unachtsamkeit das zweite Tor bekommen. Das war schon ein kleiner Schock, weil wir uns wirklich verbessert hatten gegenüber dem Spiel gegen Hausham. Dann trotzdem so ein Gegentor zu bekommen, ist bitter.

Haben Sie noch dran geglaubt, dass Ihr das Spiel noch mal drehen könnt?

Ja, der Glaube war immer da. Die Temperaturen haben es zwar nicht einfach gemacht. Aber die Tatsache, dass wir von einem 0:2 noch auf 3:2 kommen, zeigt, was wir können. Der Wille ist immer da, die Moral in der Mannschaft ist intakt. Dass wir dann doch noch den Ausgleich gekriegt haben, ist auch bitter.

Welches Gefühl hat nach diesem emotionalen Wechselbad dominiert?

Das ist schwierig zu sagen. Es ist bitter, weil wir so stark zurückgekommen sind und dann doch noch ein Gegentor bekommen, was unnötig war. Natürlich wären drei Punkte schöner gewesen als der eine Zähler. Aber im Endeffekt haben wir erreicht, was wir wollten – nämlich etwas mitnehmen. Deshalb sehe ich das Unentschieden als einen Gewinn für uns. Der Punkt wurde schon gefeiert.

Sehen Sie Parallelen zur vorigen Saison, die für Ihr Team ähnlich zäh begann, mit einem Punkt aus den ersten zwei Spielen?

Nicht direkt. Die Mannschaft ist viel kompakter und spielt besser zusammen als vergangenes Jahr. Es ist jetzt – auch durch die lange Vorbereitung – ein Teamspirit da, der uns in der Vorsaison gefehlt hat. Klar, ein Punkt aus zwei Spielen ist kein überragender Start. Und auch nicht das, was wir uns vorgenommen hatten.

Aber gerade das Spiel gegen Lenggries hat gezeigt, dass wir mehr wollen und als Team mehr erreichen können. Dass wir auch bei einem 0:2-Rückstand als Mannschaft wiederkommen können, dass wir einfach weitermachen, das hat das Spiel ganz gut gezeigt. Und da bin ich guter Dinge, dass das so weitergeht.

Am Samstag haben mit Benedikt Bergmoser und Florian Häfner zwei wichtige Spieler gefehlt, aber das wurde nicht groß thematisiert. Ist das eine Folge des gewachsenen Teamgeists, dass man sich nicht so sehr davon beeindrucken lässt, wenn mal ein wichtiger Spieler fehlt?

Ja, auf jeden Fall. Man muss schon sehen, dass wir relativ geschwächt waren, es waren ja auch noch Spieler im Urlaub und es gab Verletzte, wir hatten einige aus der zweiten Mannschaft dabei. Dass wir dann trotzdem dieses Ergebnis auf den Platz bringen konnten, liegt auch daran, dass der Wille da war und wir nicht von einzelnen Spielern abhängig sind, sondern auch als Mannschaft etwas erreichen können. Klar ist uns Benedikt mit seiner spielerischen Klasse abgegangen, aber er ist nicht allein für unseren Erfolg zuständig.

Sie sind mit 22 Jahren noch ein junger Spieler, aber schon lange in der ersten Mannschaft und somit einer, der Verantwortung übernehmen soll. Wie gehen Sie damit um?

Ich spiele jetzt die vierte Saison in der Ersten. Der Anfang war schwer, mittlerweile ist es so ein Routine-Ding. Was mir von den Trainern mitgegeben wird, ist, dass ich die Mannschaft von hinten führen soll, was ich auch gerne mache. Das ist eine Rolle, in der ich mich wiederfinde. Es ist auch ein größerer Anspruch von den Fans da, aber das ist ja richtig. Ich empfinde das nicht als Druck.

Was bedeutet Ihnen der Fußball grundsätzlich?

Ziemlich viel, eigentlich alles. Fußball hat für mich einen sehr hohen Stellenwert, mein ganzes Leben dreht sich um Fußball, nicht nur im Verein und auf dem Platz, sondern auch drumherum, mit meinem Lieblingsverein Bayern München zum Beispiel. Ich spiele seit den Bambini, Fußball war immer wichtig.

Das ist bei jungen Leuten nicht mehr selbstverständlich. Was hat bei Ihnen die Begeisterung geweckt?

Ich glaube, das waren die Jahre, als ich früher mit meinen Freunden beim BCF zusammengespielt habe. Und nachdem ich immer Spaß hatte, kam irgendwann auch eine Leistungssteigung, nach dem Wechsel von der JFG Wolfratshausen nach Waldram bin ich selbstsicherer geworden, dann kamen die Erfolge zum Beispiel mit den A-Junioren dazu.

Das hat den Grundstein gelegt. Und wenn du als Jugendspieler in die erste Herrenmannschaft kommst und da gleich einen hohen Stellenwert hast, da macht es gleich noch mehr Spaß.

Das klingt, als wäre die Kreisliga nicht Ihr Limit. Haben Sie höhere Ziele?

Ich würde mir keine Grenzen setzen. Aktuell fühle ich mich in Waldram sehr wohl. Mir macht es Spaß, mit meinen Freunden zusammenzuspielen. Aber wenn die Möglichkeit da wäre, höherklassig zu spielen, würde ich das nie ausschließen, so einen Schritt zu wagen.

Seit Sie bei den Herren spielen, steckt die Mannschaft im Abstiegskampf. Gewöhnt man sich da irgendwann dran?

Nein, gewöhnt habe ich mich nicht daran. Die erste Saison lief ja relativ gut, die Corona-Saison. Aber die darauffolgenden Saisons waren nicht schön. Bei jedem Spiel hast du diesen Kunststress, dass du abliefern musst, wie in der Vorsaison, als wir einen Lauf hatten und es trotzdem bis zum Ende knapp war. Es wäre schöner, mal wieder oben mitzuspielen. Und ich glaube, wir haben die Klasse.

Wie schätzen Sie die Chancen für diese Saison ein?

Eigentlich recht gut. Ich kenne ja meine Mannschaft. Nächste Woche spielen wir in Kreuth, da haben wir noch was gutzumachen. Wenn wir das abliefern, was wir können, sehe ich kein Problem. Und das meine ich nicht nur auf ein Spiel bezogen, sondern für die gesamte Saison. (RUDI STALLEIN)