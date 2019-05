DJK Waldram mit Trainer Ralf Zahn auf Abschiedstournee

DJK will keine Geschenke verteilen

Hängenlassen ist nicht. Von den 15 Punkten, die in den verbleibenden fünf Partien noch zu vergeben sind, möchte Ralf Zahn auf seiner Abschiedstournee mit den Waldramer Fußballern so viele wie möglich einsammeln.

Die nächsten am Sonntag bei der SG Hausham, was womöglich nicht so leicht wird, wie es der Blick auf die Tabelle suggeriert. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt der Gastgeber, die drei Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, erhielten nach zwei Siegen (4:0 in Ohlstadt, 3:0 gegen Otterfing) mit der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Deisenhofen zwar einen leichten Dämpfer. „Aber ich gehe davon aus, dass sie uns nichts schenken“, richtet sich Zahn auf eine zähe Partie ein. Im Vorjahr feierte sein Team zwar ein 9:1-Schützenfest, „sonst haben wir uns dort oft schwer getan“, erinnert sich der Coach. Man werde den Gegner ernst nehmen und sich „sportlich fair verhalten“. Sprich: Geschenke darf auch Hausham nicht erwarten.

Personell wird Zahn kleine Veränderungen vornehmen müssen. Lukas Schwesig wurde nach seiner roten Karte beim 1:1 in Holzkirchen für eine Partie gesperrt. Luca Faganello laboriert an einer Armverletzung; Johannes Gebel ist privat verhindert. Dafür rücken Lukas Hauptmann und Lukas Thalbauer in den Kader.

DJK Waldram

Schubert – Häfner, Knobloch, Ettenhuber, Walter, B. Kresta, S. Kresta, Schlott, Raic, Bergmoser, Seestaller, Amanquah, Hauptmann, Thalbauer, Wernthaler.