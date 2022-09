DJK Waldram: Plötzlich stand der Finger ab - Trainer Irmer eilt Thalbauer zur Hilfe

Von: Rudi Stallein

Teilen

Der Finger ist raus: Lukas Thalbauer (knieend) signalisiert seine Verletzung; Matthias Stingl (hinten) und Yannick Kutz (re.) schauen erschrocken. Foto: rst © rst

Lukas Thalbauer musste gegen den ASV Habach auf die Zähne beißen. Trotz Fingerverletzung hielt der 22-Jährige bis kurz vor Schluss durch.

Waldram - Schrecksekunde für die DJK Waldram im Spiel gegen den ASV Habach (1:1): Etwa 20 Minuten waren gespielt, als Lukas Thalbauer nach einem abgewehrten Ball im eigenen Strafraum mit schmerzverzerrtem Blick zu Boden ging. Mitspieler Matthias Stingl schaute entsetzt. Thalbauer hielt sich die linke Hand, rief nach einem Betreuer: „Einrenken, Finger einrenken!“

Beim Aufkommen auf dem Boden hatte sich der 22-Jährige einen Finger ausgekugelt. „Der Finger fühlte sich an wie ein Z“, beschriebt der Mittelfeldspieler den Anblick. „Ich wusste gleich, was los war. Das ist mir schon mal passiert, aber noch nie in einem Spiel.“ Deshalb habe er auch gewusst, was zu tun gewesen sei.

„Es hat schon sauweh getan, bis es wieder eingerenkt war.“

„Die Kapsel in dem Finger ist kaputt. Man muss den Finger nur wieder einrenken“, so Thalbauer. Lachend ergänzt er: „Das selber zu machen ist sehr schwierig.“ Deshalb musste Trainer Dominik Irmer ran, der den Finger erst mit dem zweiten Versuch wieder in die richtige Position brachte.

„Es hat schon sauweh getan, bis es wieder eingerenkt war“, gibt Thalbauer zu. Aber sich auszuwechseln lassen, daran hatte der Student, der in Passau Lehramt studiert, keinen Gedanken verschwendet. „Wir haben es in der Halbzeit ein bisschen getapt, dann ging es besser.“ Er biss die Zähne zusammen, spielte weiter bis zur 87. Minute, dann nahm Kilian Müller seinen Platz ein – aber nur, um bei dem engen Spielstand „ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen“. (rst)