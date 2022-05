Waldram-Coach Irmer beklagt Chancenwucher: „ Das macht es für die Relegation nicht leichter“

Dominik Irmer will die DJK Waldram über die Relegation zum Kreisliga-Klassenerhalt führen. © Oliver Rabuser

Die Generalprobe für die Relegation ging in die Hose. Die DJK Waldram muss gegen Hausham die Chancenverwertung verbessern, sonst droht der Abstieg.

Holzkirchen/Waldram – Sie wollten mit einem Sieg positive Energie für die Relegation aufbauen, doch das ist den Waldramer Fußballer beim TuS Holzkirchen II nicht gelungen: Trotz mehr als einem halben Dutzend bester Tormöglichkeiten unterlag die DJK am Ende mit 0:1 (0:0). „Spielerisch war das heute sehr gut“, fasste Trainer Dominik Irmer die Geschehnisse zusammen. „Aber die Chancenverwertung war katastrophal.“

Damit war eigentlich alles gesagt zu einer Partie, die sich am letzten Spieltag nahtlos in Pleiten, Pech und Pannen-Serie dieser Saison einreiht – und durch ein Tor von Michael Glatz sechs Minuten vor Schluss in eine 0:1-Niederlage mündete. Anders als in einigen Spielen zuvor waren die Gäste allerdings dieses Mal von Beginn an hellwach, gingen entschlossen in die Zweikämpfe, ließen zunächst so gut wie keine gegnerischen Chancen zu und brachten sich selber durch ansehnliches Kombinationsspiel immer wieder erfolgversprechend in Position.

DJK Waldram voraussichtlich am Mittwoch in der Relegation gegen die SG Hausham

„Wir sind allein in der ersten Halbzeit gefühlt zehn Mal bis zur Grundlinie durchgekommen“, sagte Irmer. Aber wer auch immer zuletzt am Ball, wusste ihn nicht ins Tor zu befördern. Mal war schlicht die falsche Entscheidung schuld, wie bei Luca Faganello, der den Ball statt ihn ins Tor zu schieben noch einmal mitnahm. Fabian Raic scheiterte frei vor dem Tor an TuS-Keeper Raphael Blaschke, der wenig später einen Schuss von Daniel Ettenhuber glänzend parierte. Lukas Schwesig und Jakob Bahnmüller schafften es zu zweit allein vor dem Tor nicht, den Ball im Kasten unterzubringen. Ebensowenig wie Johannes Gebel, der den Ball an den rechten Pfosten schob.

„Das ist Wahnsinn“, stöhnte der DJK-Coach. „Wir haben einen unglaublich hohen Aufwand betrieben, richtig gut kombiniert, aber machen einfach kein Tor. Das macht es für die Relegation nicht leichter.“ Die steht nun voraussichtlich am Mittwoch auf dem Programm: Gegner ist die SG Hausham mit Ex-Trainer Stephan Leitner, der Waldram 2012 mit einem 2:1-Sieg in der Relegation gegen den TSV Benediktbeuern zurück in die Kreisliga geführt hat. „Wenn ich etwas Positives aus diesem Spiel heute mitnehmen soll, dann würde ich sagen: Wir haben uns alles für Mittwoch aufgehoben“, beendete Dominik Irmer seine Analyse. „Ich hoffe, dass dann endlich der Knoten platzt.“ (rst)

TuS Holzkirchen II - DJK Waldram 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (84.) Michael Glatz. – Schiedsrichter: Albrecht (Seeshaupt). – Zuschauer: 40

DJK: Schubert - Schwesig (78., Hensel), Ettenhuber, Kabbaj, B. Kresta (78., Ryan), Faganello (46., Bahnmüller), S. Kresta, Raic (57., Dreyer) Stingl, Thalbauer (62., Gruber), Gebel.