DJK Waldram: Positive Erkenntnisse bei Auftaktpleite - „Haben uns leider nicht belohnt“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Die DJK Waldram verliert das erste Saisonspiel. © Oliver Rabuser

Ohne Punkte, aber mit einigen positiven Erkenntnissen kehrten die Waldramer Fußballer vom Auftaktspiel beim SC Pöcking zurück.

Pöcking/Waldram – „Das hätte nicht sein müssen“, kommentierte DJK-Trainer Günther Mücke die aus seiner Sicht „unglückliche“ 1:2-Niederlage gegen den Bezirksliga-Absteiger. Dessen Coach Simon Gebhart zeigte sich zwar vom Gegner „positiv überrascht“, das Ergebnis sei aber „insgesamt verdient aufgrund der ersten Halbzeit“.

Eine halbe Stunde lang war den Gästen wenig gelungen. „Da waren wir zu weit weg von den Gegnern“, musste Mücke eingestehen. Bezeichnend dafür das Pöckinger Führungstor: Nach einem weiten Einwurf traf Max Hartmann im Strafraum per Seitfallzieher zum 1:0. Erst danach fand Waldram besser ins Spiel, gestaltete die Partie offener, war im Abschluss aber zu unentschlossen. Bis zu 56. Minute, dann reagierte Wolfgang Wenus am schnellsten, nachdem zuvor Luca Faganello an SC-Torhüter Marius Klitscher gescheitert war – 1:1. Fast im Gegenzug gingen die Gastgeber jedoch erneut in Führung. Erneut war ein Einwurf Ausgangspunkt, bei der folgenden scharfen Hereingabe war Emanuel Endl Nutznießer der Waldramer Unentschlossenheit. „Das haben wir schlecht verteidigt“, kritisierte Mücke. In der Folgezeit habe sein Team „pausenlos gedrückt und bis zur 97. Minute gefightet“, aber zwingende Torgelegenheiten ergaben sich auf beiden Seiten nicht mehr. „Wir haben uns leider nicht belohnt, aber auf der Leistung kann man aufbauen“, so der Coach.

Ärgerlich: Beide Mannschaften mussten gleich im ersten Spiel Verletzte beklagen. Waldrams Innenverteidiger Abdel Kabbaj war schon beim Aufwärmen umgeknickt, eine Diagnose steht noch aus (Mücke: „Ich hoffe, es ist nichts gerissen“). Schlimmer erwischte es Pöckings Tim Freiwald, der sich im Zweikampf einen Kieferbruch zuzog. (Rudi Stallein)

SC Pöcking-Possenhofen - DJK Waldram 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (20.) Hartmann, 1:1 (56.) Wenus, 2:1 (57.) Endl. – Schiedsrichter: Alexander Schramm. – Zuschauer: 80.

DJK: Schubert - Müller, Stingl, Ettenhuber, Kutz, Faganello, Ryan, Bahnmüller, Sotzek, Bergmoser, Wenus. Eingew.: Gruber, Blöckner, Booth, Loto.